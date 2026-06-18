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Смертельна сварка в Ірпені: господар будинку зарізав 45-річного гостя

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смертельна сварка в Ірпені: господар будинку зарізав 45-річного гостя
Подвір'я, де сталося вбивство
фото: Національна поліція України

Чоловіки разом випивали в помешканні зловмисника, коли між ними раптово спалахнула сварка

В Ірпені Бучанського району під час застілля стався смертельний конфлікт між двома чоловіками. 47-річний нападник зарізав свого 45-річного знайомого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За даними правоохоронців, чоловіки разом випивали в помешканні зловмисника, коли між ними раптово спалахнула сварка. Господар схопив кухонний ніж і завдав гостю численних ударів у груди та обличчя.

Пораненому чоловіку вдалося вибігти на вулицю, проте кривдник наздогнав його і продовжив наносити удари ножем по тулубу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Правоохоронці затримали фігуранта в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у селі Шевченкове Броварського району побутовий конфлікт між знайомими закінчився підпалом машини. За даними правоохоронців, чоловіки разом відпочивали та випивали, коли між ними спалахнула сварка. Після цього 25-річний фігурант, перебуваючи поблизу припаркованого автомобіля Nissan Kubistar, проник через незачинені двері до транспортного засобу. За допомогою легкозаймистої речовини та запальнички підпалив задні сидіння салону та втік.

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Теги: Київ кримінал вбивство Ірпінь конфлікт

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