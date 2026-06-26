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Замість грошей – картинка в телефоні: киянин втратив автомобіль під час огляду покупцем

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Замість грошей – картинка в телефоні: киянин втратив автомобіль під час огляду покупцем
Правоохоронці розшукали викрадений автомобіль та затримали підозрюваного
фото: Національна поліція України

Підозрюваному у викраденні автівки загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Святошинському районі столиці правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, який незаконно заволодів автомобілем киянина під приводом його купівлі. Зловмисник показав продавцю підроблений скріншот про оплату, а коли той відволікся – сів за кермо і втік. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком».

До правоохоронців звернувся місцевий мешканець, який заявив про викрадення його машини. Слідство встановило, що підозрюваний знайшов оголошення про продаж «ВАЗа» на одному з сайтів та домовився з власником про зустріч.

Під час огляду авто фігурант заявив, що купує транспортний засіб, і продемонстрував на екрані телефона скріншот нібито виконаного банківського переказу. Поки власник відійшов, аби перевірити свій рахунок, зловмисник сів у салон, завів двигун залишеним ключем та поїхав.

Оперативники Святошинського управління поліції разом із кримінальними аналітиками розшукали викрадений автомобіль та затримали підозрюваного. Ним виявився чоловік, який раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно). Суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Рецидивісту загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала двох молодиків, які викрали автомобіль відомого сервісу прокату в Деснянському районі. Зловмисники відігнали іномарку в лісосмугу, де зняли з неї вартісні деталі, а понівечений кузов лишили серед дерев. Працівники кримінального аналізу та оперативники Деснянського управління поліції разом із колегами зі столичного главку вийшли на слід викрадачів, ними виявилися двоє студентів віком 20 та 21 рік.

Раніше у Чорноморську Одеської області 40-річна вінничанка заволоділа чужою автівкою через бажання проїхатися до моря.

Теги: Київ автомобіль викрадення

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