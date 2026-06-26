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Буданов назвав скандал із Польщею страшною помилкою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Буданов назвав скандал із Польщею страшною помилкою
Буданов попередив про небезпечний розвиток ситуації з Польщею
фото: Кирило Буданов/Telegram

Керівник Офісу президента попередив, що нинішні протиріччя між Києвом і Варшавою ще не досягли свого піку

Керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав нинішні протиріччя між Україною та Польщею «страшною помилкою» та заявив, що ситуація може ще більше загостритися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву під час зустрічі зі студентами Києво-Могилянської академії.

«Скандал з Польщею оцінюю дуже погано. Як помилку. При цьому – як страшну помилку», – сказав очільник Офісу призеднта.

Буданов заявив, що наразі між Україною та Польщею ще не конфлікт, а лише протиріччя. «Це ще не пік, повірте мені. Там далі буде, якщо всі трохи не зупиняться», – додав посадовець.

Крім того, очільник Офісу президента висловився щодо майбутніх відносин із Росією. За його словами, Україна завжди матиме спільний кордон із державою-агресором, тому до цього необхідно бути готовими. «Певна територія завжди буде з нами межувати. Найімовірніше, завжди. До цього треба готуватись», – зазначив Буданов.

Також він назвав інформаційною спецоперацією повідомлення про нібито масову міграцію до України. За словами керівника Офісу президента, Україна історично є толерантною державою, де мирно співіснують представники різних етносів і релігій, а спроби розпалити конфлікт навколо цієї теми є штучними.

Окремо Буданов відповів на запитання про можливе створення в Україні структури, подібної до ізраїльського МОССАДу, для переслідування російських злочинців. «Все це існує, що створювати. Воно і так є», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заявив, що рішення про відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу є підтвердженням стійкості держави та незворотності її європейського курсу. За його словами, просування України до членства в ЄС суперечить інтересам Кремля, тому Росія намагається дискредитувати євроінтеграційний процес за допомогою інформаційних операцій і кампаній з дезінформації.

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Теги: Польща Кирило Буданов Україна

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