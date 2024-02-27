Арешт головного офісу «Сінево» в Києві: ДБР прокоментувало скандал

За словами Державного бюро, вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі

У ДБР зауважили, що слідчі дії не перешкоджають здійсненню діяльності медичного підприємства

Державне бюро розслідувань прокоментувало заяву мережі лабораторій «Сінево» щодо арешту головного офісу компанії. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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«Працівники ДБР ще з 2022 року здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства», – зазначають правоохоронці.

Юридична адреса Державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА – це проспект Академіка Палладіна, 46, м. Київ.

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Нещодавно мережа медичних лабораторій «Сінево» заявляла про арешт, накладений на будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії, розташованої в Києві на проспекті Академіка Палладіна 46/2.

В ДБР наголошують, що під час розслідування досліджувалась законність перереєстрації частини цілісного-майнового комплексу третім особам. У 2022 році слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт на ці приміщення.

«Підкреслимо, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні», – зазначають правоохоронці.

За словами Державного бюро, вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі.

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Нагадаємо, мережа лабораторій «Сінево» попередила про ймовірне закриття всіх відділень.

Також ДБР оголосила підозру офіцеру, який вимагав гроші для оформлення відпусток та виплат.