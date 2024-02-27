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Арешт головного офісу «Сінево» в Києві: ДБР прокоментувало скандал

Катерина Іванова
glavcom.ua
Арешт головного офісу «Сінево» в Києві: ДБР прокоментувало скандал
За словами Державного бюро, вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі
фото з відкритих джерел

У ДБР зауважили, що слідчі дії не перешкоджають здійсненню діяльності медичного підприємства

Державне бюро розслідувань прокоментувало заяву мережі лабораторій «Сінево» щодо арешту головного офісу компанії. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Працівники ДБР ще з 2022 року здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства», – зазначають правоохоронці.

Юридична адреса Державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА – це проспект Академіка Палладіна, 46, м. Київ. 

Нещодавно мережа медичних лабораторій «Сінево» заявляла про арешт, накладений на будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії, розташованої в Києві на проспекті Академіка Палладіна 46/2. 

В ДБР наголошують, що під час розслідування досліджувалась законність перереєстрації частини цілісного-майнового комплексу третім особам. У 2022 році слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт на ці приміщення.

«Підкреслимо, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні», – зазначають правоохоронці.

За словами Державного бюро, вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі.

Нагадаємо, мережа лабораторій «Сінево» попередила про ймовірне закриття всіх відділень.

Також ДБР оголосила підозру офіцеру, який вимагав гроші для оформлення відпусток та виплат.

Теги: арешт прокурор розслідування

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