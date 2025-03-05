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Інвалідний скандал на Хмельниччині: стало відомо, скільки прокурорів вже звільнилися (документ)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Інвалідний скандал на Хмельниччині: стало відомо, скільки прокурорів вже звільнилися (документ)
Усього в органах прокуратури Хмельниччини, за даними Офісу генпрокуратури, на кінець жовтня 2024 року нараховувався 61 прокурор-інвалід, 29,8% від загальної кількості
фото з відкритих джерел

Троє правоохоронців звільнилися на власним бажанням

Після «інвалідного» скандалу з прокуратури Хмельницької області було звільнено трьох прокурорів-інвалідів. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Прокурорський джекпот. Інваліди у погонах на прощання отримують солідні виплати».

У відповіді на запит «Главкома» начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Хмельницької обласної прокуратури В’ячеслав Кобрін уточнив, не називаючи імен: прокурори пішли за власним бажанням.

Інвалідний скандал на Хмельниччині: стало відомо, скільки прокурорів вже звільнилися (документ) фото 1
У прокуратурі Хмельницької області підтвердили «Главкому»: з жовтня 2024 року троє прокурорів-інвалідів звільнилися за власним бажанням
У прокуратурі Хмельницької області підтвердили «Главкому»: з жовтня 2024 року троє прокурорів-інвалідів звільнилися за власним бажанням

Усього в органах прокуратури Хмельниччини, за даними Офісу генпрокуратури, на кінець жовтня 2024 року нараховувався 61 прокурор-інвалід, 29,8% від загальної кількості.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу та її сина-ексначальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту з можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Згодом суди зменшили заставу – до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», у середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Як повідомляв «Главком», прокурор Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тарас Горобець отримав підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах, після скасування йому групи інвалідності. За даними слідства, за чотири дні прокурор зробив собі ІІ групу інвалідності безтерміново.

Загалом, за чотири роки (липень 2020 року-листопад 2024 року) прокурор Тарас Горобець отримав 477 тис. грн пенсійних виплат. 15 листопада 2024 року Центральна МСЕК скасувала групу інвалідності уманському прокурору. Як свідчать пояснення голови Центральної МСЕК, після вивчення медичної документації Тараса Горобця члени Центральної МСЕК виявили: ступені функціональних порушень та обмеження життєдіяльності внаслідок захворювання не відповідають критеріям встановлення групи інвалідності. Відповідно, члени медкомісії одностайно проголосували за скасування інвалідності уманському прокурору.

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Теги: історія прокурор скандал липень обмеження

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