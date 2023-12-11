Ексдиректор заводу «Укроборонпрому», викритий на «схематозі», «косить» від фронту

Правоохоронці ліквідували схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ, в якій замішаний екскерівник хмельницького «Новатора»

Олексій Свістунов через суд заборонив колишнім роботодавцям анульовувати йому «бронь»

Колишній директор державного підприємства «Новатор» (Хмельницький) Олексій Свістунов добився через суд збереження «броні» від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Наприкінці листопада ексдиректор «Укроборонпрому» звернувся до місцевого суду із заявою про забезпечення позову. У ній він просив суд заборонити акціонерному товариству «Українська оборонна промисловість» і ДП «Новатор» здійснювати дії, спрямовані на анулювання йому бронювання як військовозобов’язаному. Свістунов пояснив: має намір судитися з колишніми роботодавцями за поновлення на займаній посаді директора.

«У разі ухвалення рішення суду про поновлення звільненого працівника на роботі йому слід буде негайно приступити до роботи, що виявиться неможливим в разі його мобілізації. Тому в цій частині вимоги заяви слід задовольнити», – суд став на бік позивача.

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Крім цього, 1 грудня Олексій Свістунов направив інший позов до суду, в якому йдеться про скасування наказу акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» щодо його звільнення з посади директора державного підприємства «Новатор». Також позивач хоче стягнути з відповідача компенсацію за, на його думку, незаконне звільнення.

Додамо, що Олексія Свістунова звільнено з посади директора державного підприємства «Новатор» 30 листопада 2023 року. Загалом, керував цим ДП з березня 2019 року.

Нагадаємо, що 8 грудня контррозвідка Служби безпеки спільно з детективами Бюро економічної безпеки ліквідували схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ. Йдеться про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27.

Як повідомили джерела «Главкома» у правоохоронних органах, екскерівник хмельницького «Новатора» разом зі спільниками намагалися вкрасти майже 4 млн грн бюджетних коштів на закупівлі відповідного авіаобладнання. Директор приватної компанії поставив на держпідприємство несправні комплектуючі і за це отримав 1,9 млн грн. У подальшому учасники «схеми» планували вивести ці гроші у «тінь» через підконтрольні фірми, обготівкувати та розподілити між собою. Однак правоохоронці своєчасно викрили оборудку та поетапно її задокументували.

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Наразі ексдиректору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомлено про підозру у привласненні майна (ч.5 статті 191 Кримінального кодексу) та службовому підробленні (ч.2 статті 366 Кримінального кодексу).