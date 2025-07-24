Суддя Вищого антикорупційного суду заявив про втручання у його роботу

Представник суду заявив, що правоохоронці збирають інформацію про нього та його родину з метою тиску

Суддя Вищого антикорупційного суду звернувся до Вищої ради правосуддя та генерального прокурора через втручання в його діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Зазначається, що втручання у роботу суді здійснюють правоохоронні органи, збираючи інформацію про нього та його близьких осіб для тиску. «Такі спроби тиску суддя ВАКС пов’язує із ухваленням ним як слідчим суддею низки судових рішень у кримінальних провадженнях, які викликали значний суспільний інтерес. Суддя ВАКС акцентує, що спроби тиску відбуваються на фоні активної інформаційної кампанії з використанням різних інформаційних ресурсів, що спрямовані на дискредитацію його та ухвалених ним рішень у певних кримінальних провадженнях», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та генерального прокурора. Він стверджує, що у його діяльність втручаються працівники Державного бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань запідозрило його у змові з колишнім заступником голови Вищого господарського суду в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого Господарського суду Артура Ємельянова. Його звинувачують в посяганні на економічну безпеку України в інтересах ворога. За даними правоохоронців, він хотів покинути Україну.

За даними слідства, експосадовець домовився із суддею Вищого антикорупційного суду, який повернув клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою, визнавши його таким, що не підсудний ВАКС. «Надалі екссуддя, знаючи про подання цього клопотання до Печерського районного суду міста Києва, забезпечив зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Це дало йому можливість спробувати уникнути кримінальної відповідальності та залишити територію України», – йшлося в заяві.

За версією слідства, Ємельянов входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – колишній голова Вищого господарського суду – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».