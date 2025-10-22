Головна Країна Кримінал
Суд визнав ексголову Тернопільської облради Головка винним у недостовірному декларуванні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Суд визнав ексголову Тернопільської облради Головка винним у недостовірному декларуванні
Михайло Головко може оскаржити вирок суду в апеляції
Загальна сума незадекларованого майна за 2022 та 2023 рік становила понад 4,2 млн грн

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у недостовірному декларуванні і призначив йому штраф із забороною обіймати деякі посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений у деклараціях за 2022–2023 роки не відобразив відомості про квартиру площею 201,9 кв. м, що належала його матері, проте яку він використовував разом із членами сім’ї. Крім того, у декларацію за 2022 рік Головко не вніс інформацію про грошові кошти на банківському рахунку, а також про нежитлові приміщення, а саме паркувальне місце, автомийку та комору, які належать членам його сім’ї. Загальна сума незадекларованого майна за 2022 рік становила 2,2 млн грн, за 2023 рік – понад 2 млн грн.

Відповідно до вироку суду колишнього посадовця визнано винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, та призначено покарання у виді 68 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком один рік. Вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляції.

Як відомо, у Вищому антикорупційному суді розглядалася кримінальна справа щодо обвинувачення Михайла Головка в хабарництві. Слідство вважало, що Головко разом ще з двома колишніми заступниками керівника Тернопільської ОВА вимагали від власника приватного підприємства 1,8 млн грн. Посадовець отримав з цієї суми 612 тис. грн хабаря. У цій справі Головка засуджено до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна.

23 червня за ексголову Тернопільської облради Михайла Головка було внесено 15 млн грн застави. Саме такий запобіжний захід обрав суд до моменту, коли вирок набуде чинності.

