Ексзаступник міністра соціальної політики отримав підозру

Чиновник уклав несанкціоновану угоду з підприємством про закупівлю комп'ютерів

Дії посадовця завдали збитків бюджету на понад 24 млн грн

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики. Через дії чиновника державний бюджет зазнав збитків на понад 24 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначають правоохоронці, під час повномасштабного вторгнення посадовець уклав із комерційним підприємством несанкціоновану угоду про закупівлю комп'ютерів для центрального апарату відомства.

Висновки судово-економічної експертизи підтвердили завдання збитків держбюджету фото: ssu.gov.ua/СБУ

Висновки судово-економічної експертизи підтвердили завдання збитків держбюджету фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Зокрема, ця угода була підписана тодішнім заступником міністра всупереч законодавству, оскільки не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала відбуватися закупівля комп'ютерної техніки, а також не була погоджена з Мінцифри», – йдеться в повідомленні.

Висновки судово-економічної експертизи підтвердили завдання збитків держбюджету.

Санкція статті передбачає покарання від двох до пʼяти років тюрми фото: ssu.gov.ua/СБУ

Посадовець уклав із комерційним підприємством несанкціоновану угоду про закупівлю комп'ютерів для центрального апарату відомства фото: ssu.gov.ua/СБУ

На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили ексзаступнику міністра про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Санкція статті передбачає покарання від двох до пʼяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру начальнику управління командування Сил підтримки Збройних сил України, який здійснив розтрату державних коштів.

До слова, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Затримано двох спільників, які збиралися ліквідувати посадовця найближчим часом.

Фігурантів затримали «на гарячому», коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.