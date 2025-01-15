СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими

Україна змогла повернути з російського полону 25 українців

Сьогодні, 15 січня Україна та Російська Федерація здійснили репатріацію важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, як це передбачено Женевською конвенцією. Служба безпеки оприлюднила відео зі звільненням 25 українців з російської неволі.

Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед тих, кого повернули додому, є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.

Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, 15 січня Україна повернула з російського полону 25 українців. Обмін став можливим за сприяння Об’єднаним Арабським Еміратам.

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фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

До слова, Україна 30 грудня 2024 року повернула з російського полону 189 українців додому. Як зазначив очільник України, з полону вдалося повернути військових – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.