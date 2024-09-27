Куди зникають відходи медичних лабораторій? Суд виніс вердикт у скандальній справі

Четверо обвинувачених уклали з прокурором угоди про визнання винуватості

Печерський районний суд Києва визнав винними власника та співзасновників ТОВ «Еко Захист-Україна» (Житомир) у порушенні правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням. Згідно з вироком, кожен із чотирьох обвинувачених отримав по 51 тис. грн штрафу, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За відомостями досудового розслідування, не пізніше червня 2022 року директор компанії, його син, який працював менеджером-водієм у цій фірмі і двоє співзасновників розробили протиправний план. Він полягав у тому, щоб перевозити і зберігати небезпечні медичні відходи (вироби і предмети, ймовірно забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров’ю та/або іншими біологічними рідинами та відходи, що утворились в результаті діяльності медичних лабораторій. Також там зберігалися люмінесцентні лампи і вироби, що містять ртуть) у непристосованих для цього приміщеннях. Зокрема, ТОВ «Еко Захист-Україна» винаймало складські приміщення на території Київської, Житомирської та Вінницької областей. Наприклад, на Київщині обвинувачені орендували склади в акціонерного товариства «Київцукор П».

Крім цього, слідство довело: небезпечні медичні відходи перевозилися неспеціалізованими вантажними транспортними засобами. Відтак, це могло призвести до виникнення та поширення інфекційних хвороб.

Четверо обвинувачених уклали з прокурором угоди про визнання винуватості. Також було узгоджено покарання у вигляді 51 тис. грн штрафу кожному.

У підсумку Феміда затвердила вказані Угоди і окремо розпорядилася стягнути з обвинувачених 15,1 тис. грн витрати за проведення експертизи.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Еко Захист-Україна» створено у лютому 2012 році. Директором і співвласником компанії є Леонід Ковбель. Співзасновниками – Андрій Фейгін, Марина Павлова і Сергій Сірик.

Як повідомляв «Главком», понад $14 млрд потребує Україна у найближчі 10 років для того, щоб відновити свою медичну систему.