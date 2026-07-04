У Миколаєві попрощалися з командиром 154 ОМБр, якого знайшли застреленим
Володимир Кононніков пройшов визначний бойовий шлях – від солдата-десантника до командира механізованої бригади
У Миколаєві відбулася урочиста церемонія прощання з командиром 154-ї окремої механізованої бригади полковником Володимиром Кононніковим. Як інформує «Главком», про це повідомили в 154 ОМБр.
На прощання до рідного міста Кононнікова прибули ті, хто знав командира упродовж багатьох років військової служби.
Останню шану полковнику віддали численні представники командувань бригад Сухопутних і Десантно-штурмових військ, представники підрозділів психологічної підтримки персоналу 16 та 17 армійських корпусів, а також начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу Збройних сил України полковник Андрій Мартинов.
«Володимир Кононніков пройшов визначний бойовий шлях – від солдата-десантника до командира механізованої бригади. Від перших днів російської агресії у 2014 році й до останнього дня свого життя Конан залишався вірним військовій присязі. Він брав безпосередню участь у боях на найважчих напрямках, неодноразово був поранений, але щоразу повертався до строю і продовжував боротьбу», – зазначили у бригаді.
28 червня в оперативному командуванні «Південь» повідомили про смерть командира 154 окремої механізованої бригади, полковника Володимира Кононнікова. Там заявляли, що, за попередніми даними, ознак насильства не виявлено.
У поліції Запорізької області казали, що загиблий мав вогнепальне поранення. У прокуратурі розповіли, що тіло Кононнікова знайшли з наскрізним вогнепальним пораненням у скроневій ділянці. Він лежав на відкритій місцевості поруч із лісосмугою в Запорізькій області, поряд із ним знайшли його особистий пістолет.
Як стверджується, незадовго до смерті Віталій Кононніков надсилав рідним і колегам голосові повідомлення та викурив сигарету.
Правоохоронці розглядають три основні версії: умисне вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
Коментарі — 0