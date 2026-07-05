Сили оборони уразили один із ключових військових аеродромів РФ у Криму

Сили оборони в ніч на 5 липня уразили об'єкти ворога у Криму, а також на Донеччині, Луганщині та Херсонщині

Під удар вкотре потрапив аеродром «Гвардійське»

У ніч на 5 липня Сили оборони України уразили аеродром «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ступінь завданих окупантам збитків наразі невідома.

«Аеродром «Гвардійське» є одним із ключових військових аеродромів Російської Федерації на тимчасово окупованому Кримському півострові. Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки», – пояснив Генштаб.

Також уражено автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. За даними військового командування, ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Окрім того, уражено три склади боєприпасів противника – у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 липня в тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували підстанцію «Бахчисарай» у однойменному місті та підстанцію «Зимине» в Роздольненському районі.

До слова, українські розвідники в ніч з 25 на 26 червня 2026 року знищили російський винищувач МіГ-29 під час удару по військовому аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.

Раніше Служба безпеки України вкотре завдала удару по російських військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму – аеродромах «Саки» та «Гвардійське».