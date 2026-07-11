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Командир 155 бригади самовільно залишив місце служби, його бійців підозрюють у викраденні людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Командир 155 бригади самовільно залишив місце служби, його бійців підозрюють у викраденні людей
Місце перебування Станіслава Лучанова наразі всановлюють
фото з відкритих джерел

За фактом подій навколо бригади правоохоронці вже проводять слідчі дії

Командир 155 окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби, наразі його місцеперебування встановлюють. Його бійців – фігурантів справи про викрадення двох цивільних чоловіків на Київщині – відсторонили від служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оперативне командування «Північ».

Там заявили, що за фактом подій навколо бригади правоохоронці вже проводять слідчі дії, а командування надає всебічну підтримку для максимальної прозорості розслідування.

«Особи, які фігурують у розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими. Місцеперебування командира в/ч А5001, який самовільно залишив місце служби, наразі встановлюється. Деталі, які можна оприлюднити без шкоди для розслідування, будуть оприлюднені правоохоронними органами», – зазначили в оперативному командуванні.

Військові додали, що всі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку, а винні понесуть покарання згідно із чинним законодавством.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. За даними джерел hromadske у правоохоронних органах, поліція затримала дев'ятьох бійців 155 бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих – командир батальйону 155 бригади.

Зазначимо, що Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він був начальником штабу 425 полку «Скеля».

Також Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2026 року без права внесення застави для військовослужбовця, якого підозрюють у побитті колег у Харківській області. 

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Теги: викрадення розслідування поліція військові

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