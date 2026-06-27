Аналітики ISW пояснили, чому росіяни масово залишають окупований Крим

Українські удари по військовій та паливній інфраструктурі змушують росіян виїжджати з півострова

Російські туристи, військовослужбовці, представники силових структур та окупаційної влади дедалі частіше залишають тимчасово окупований Крим через українські удари по військових і логістичних об'єктах. Такі процеси можуть мати довгострокові демографічні наслідки для півострова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що посилення української кампанії з ураження російської військової та паливної інфраструктури вже впливає на ситуацію в окупованому Криму.

За оцінкою ISW, через постійні атаки півострів масово залишають російські туристи, мешканці, які переїхали до Криму після окупації, а також військовослужбовці РФ, співробітники силових структур і представники окупаційної адміністрації.

Експерти вважають, що цей процес може мати не лише короткострокові, а й довгострокові демографічні наслідки, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських військових і логістичних об'єктах.

Крім цього, в ISW звернули увагу на рішення російського диктатора Володимира Путіна продовжити до 31 грудня 2027 року заборону на експорт нафти та нафтопродуктів за цінами, що відповідають встановленій країнами G7 та Європейським Союзом граничній вартості.

Аналітики вважають, що таке рішення Кремля має продемонструвати небажання Росії дотримуватися західних санкцій, попри економічні труднощі та проблеми із забезпеченням паливом.

У звіті також наголошується, що українська кампанія ударів по російській нафтовій інфраструктурі, яка активізувалася з березня 2026 року, вже скоротила доходи РФ від експорту нафти й газу та посилила дефіцит пального як на тимчасово окупованих територіях України, так і в низці російських регіонів.

«Посилені українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, ймовірно, продовжать загострювати дефіцит російських поставок на тлі зростаючого попиту, який російський уряд не зможе ігнорувати», – зазначають аналітики ISW.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.