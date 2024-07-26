ФБР збирається допитати Трампа у справі про замах

Слідчі продовжують вивчати фрагменти куль та інші докази стрілянини в Трампа на його мітингу в Пенсільванії

Федеральне бюро розслідувань хоче викликати на допит кандидата в президенти США Дональда Трампа у справі про замах на нього під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляють журналісти, колишнього президента збираються допитати, щоб отримати свідчення жертви. Це є стандартна частина розслідування.

Натомість слідчі продовжують вивчати фрагменти куль та інші докази стрілянини в Трампа на його мітингу в Пенсільванії цього місяця. Бюро завжди розглядало стрілянину як спробу вбивства колишнього президента.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени.

Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому.

Також повідомлялося, що Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді.

Раніше стало відомо, що директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей припускає, що Дональда Трампа під час стрілянини на мітингу в Пенсільванії поранила не куля.

До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.