Головна Світ Політика
search button user button menu button

ФБР збирається допитати Трампа у справі про замах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ФБР збирається допитати Трампа у справі про замах
Колишнього президента збираються допитати, щоб отримати свідчення жертви
фото з відкритих джерел

Слідчі продовжують вивчати фрагменти куль та інші докази стрілянини в Трампа на його мітингу в Пенсільванії

Федеральне бюро розслідувань хоче викликати на допит кандидата в президенти США Дональда Трампа у справі про замах на нього під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляють журналісти, колишнього президента збираються допитати, щоб отримати свідчення жертви. Це є стандартна частина розслідування.

Натомість слідчі продовжують вивчати фрагменти куль та інші докази стрілянини в Трампа на його мітингу в Пенсільванії цього місяця. Бюро завжди розглядало стрілянину як спробу вбивства колишнього президента.

Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени. 

Нагадаємо, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп заявив, що «отримав кулю за демократію», коментуючи замах на своє життя, який стався тиждень тому. 

Також повідомлялося, що Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. 

Раніше стало відомо, що директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей припускає, що Дональда Трампа під час стрілянини на мітингу в Пенсільванії поранила не куля.

До слова, ФБР не змогло встановити мотиви стрільця Томаса Меттью Крукса, який вчинив замах на експрезидента США Дональда Трампа, навіть після опитування понад 100 осіб.

Читайте також:

Теги: ФБР Дональд Трамп напад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп передумав йти на дебати з Гарріс
Трамп не хоче йти на дебати та вибухи в Криму: головне за ніч
Вчора, 07:00
 За даними ЗМІ, 26-річний нападник родом з Узбекистану
У Польщі чоловік із ножем напав на українських підлітків
23 липня, 09:45
Після розмови з Трампом Джонсон заявив, що експрезидент США має силу, щоб «врятувати Україну і принести мир»
Мирний план Трампа. Борис Джонсон оприлюднив деталі
20 липня, 21:35
Венс виступив на національному з'їзді республіканців у Мілуокі
Джей Ді Венс погодився балотуватися на посаду віцепрезидента США
18 липня, 06:54
Трамп заявив, що лише Бог врятував його «від немислимого»
Трамп після пережитого замаху анонсував новий виступ на з’їзді республіканців
14 липня, 17:58
Володимир Зеленський на Саміті миру в Швейцарії
Bloomberg: Україна планує скликати другий Саміт миру за участі Росії та до виборів у США
11 липня, 08:54
Двоє з тих людей, які мають вплив на думку Трампа, є експертами щодо Росії та України
Експосол США назвав чотирьох членів команди Трампа, які формують його точку зору щодо України
1 липня, 17:59
У США відбулися дебати між Трампом та Байденом
«Ти невдаха»: Байден різко відповів Трампу через образу військових
28 червня, 08:47
Трамп заявив, що вирішить війну в Україні, якщо стане президентом США
Президентські дебати у США, кадрові зміни в ЄС: головне за ніч
28 червня, 06:03

Політика

Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9870
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
9081
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8742
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua