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Зеленський поділився планом щодо завершення війни у 2025 році

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський поділився планом щодо завершення війни у 2025 році
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента

Зеленський: Продовжувати санкції, чинити тиск будь-яким чином на Росію, а після цього закінчити цю війну, цього року досягти миру в Україні

Під час участі на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський сказав: «Наш план – завершити війну з допомогою партнерів у 2025 році».

За його словами, на 2025 рік планом є продовжувати тиск на Росію будь-яким чином та досягти миру.

«Ми працюємо над цим, готуватимемо гарантії безпеки такі, як ми їх бачимо, поділимося ними з Сполученими Штатами. Я сподіваюся, що вони також поділяться своїм поглядом спільно. Підхід – це дуже важливо для нас, для всіх європейських партнерів, для ЄС, плюс Велика Британія, що є нашим важливим партнером», – сказав Зеленський. 

Глава української держави також наголосив, що важливо протягом наступних місяців підготувати ці речі, щоб поділитися цим з президентом США, знайти час на спільні зустрічі, розробити спільний план та викласти його на стіл перед Путіним.

«І зробити всі ті речі, про які каже президент Трамп, що він може робити. Продовжувати санкції, чинити тиск будь-яким чином, яким він хоче, а після цього закінчити цю війну, цього року досягти миру в Україні. Ось таким є наш план, ось цього ми насправді хочемо, це ми намагаємося зробити», – додав Зеленський.

Сьогодні, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.

Під час виступу на Мюнхенській конферененції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи мають бути створені», – сказав глава української держави. За його словами, багато лідерів вже говорили про Європу, яка потребує власної армії.

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Теги: Володимир Зеленський війна Україна Мюнхенська конференція з безпеки

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