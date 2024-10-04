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Справа ексголови Фонду держмайна Сенниченка: розслідування завершено

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Справа ексголови Фонду держмайна Сенниченка: розслідування завершено
фото: privatization.gov.ua

У період з листопада 2019 року по березень 2020 року голова Фонду дермжайна створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над об’єктами управління фонду

Завершено досудове розслідування у справі очолюваної ексголовою Фонду державного майна України Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

«Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі очолюваної ексголовою Фонду державного майна злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Її учасників також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура нагадує, що у березні 2023 року САП та Національна антикорупційне бюро України викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо коштами держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

У період з листопада 2019 року по березень 2020 року голова Фонду створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

«Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване головою ФДМУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям», – йдеться в повідомленні.

САП стверджує, що одночасно Голова ФДМУ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації. Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їх господарською діяльністю, надаючи вказівки їх керівникам, щодо укладення відповідних договорів, визначення переможців тендерних процедур та цін на продукцію державних підприємств. Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані «бек-офіси».

Зокрема, для досягнення протиправних цілей цієї злочинної організації, голова Фонду державного майна України забезпечив призначення в органи управління «Одеського припортового заводу» підконтрольних йому осіб та подальше вчинення такими особами у складі злочинної організації тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року «Одеський припортовий завод» недоотримав понад 600 млн грн.

«Крім того, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства – «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії спричинили «Об’єднаній гірничо-хімічній компанії» збитків на суму 111 млн грн. Загальна сума заволодіння державними коштами сягає понад 700 млн грн. В подальшому злочинна організація забезпечила виведення коштів за кордон та придбання активів», – інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього глави Фонду державного майна України. Його заочно заарештували.  Слідчий суддя ВАКС у вівторок, 7 травня, підтримав позицію прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому очільнику Фонду держмайна.

Як повідомлялося, у березні 2023 НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший стосувався корупції на «Одеському припортовому заводі» (ОПЗ). За даними слідства, Сенниченко на початку 2020 року домігся призначення «лояльних» членів до наглядової ради ОПЗ. Вони згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. 

Раніше повідомлялося, що підозрюваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував підприємство в Іспанії.

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Теги: кримінал Фонд державного майна Дмитро Сенниченко

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