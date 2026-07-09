«Ліси України» вигнали з роботи 80 прибиральниць, а потім найняли їх через фірму-прокладку

Філія «Лісів України» погрузла у махінаціях зі звільненням прибиральниць

Правоохоронці підозрюють керівництво філії «Карпатський лісовий офіс» держапідприємства «Ліси України» у підписанні фіктивних договорів, які спричинили солідні збитки. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «У лісі-лісі темному, де ходить хитрий…» Казочка про неймовірні пригоди черкаського бізнесмена Бабенка».

Ідеться про тендер із прибирання приміщень та миття вікон об’єктів філії Карпатського лісового офісу очікуваною вартістю 44,7 млн грн. Силовики наполягають: після проведення тендера лісівники з Карпатського офісу звільнили 80 прибиральниць. Однак ці ж експрацівниці продовжили виконувати свою роботу, але вже поза штатом.

За відомостями слідства, з ними розраховувалися готівкою, а також переказом коштів на карткові рахунки.

У цьому тендері ПП «ЛПК Захід-ліс» брало участь, але не перемогло. Однак, як свідчать матеріали досудового розслідування, Карпатський лісовий офіс таки залучав цю фірму до прибирання службових приміщень і миття вікон. Станом на сьогодні, відповідні докази вилучили правоохоронці, а пізніше їх арештував суд.

Згадане у матеріалах слідства ПП «ЛПК Захід-ліс» належить тернополянину Петру Кічулі. Однак, як з’ясувала Держаудитслужба, названа фірма входила до пулу підприємств так званої «групи Бабенка», які виконували замовлення філій ДП «Ліси України» і щодо яких контролюючий орган виявив низку порушень.

«Одне з підприємств сімейства Бабенків у березні 2025 року задекларувало висадку 2,4 млн дерев. При цьому на підприємстві офіційно працевлаштована лише одна особа. Згідно з нормами виробітку, для виконання такого обсягу робіт потрібно було залучити щонайменше 168 працівників!» – навела красномовний приклад «схематозу» голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

Як відомо, до 1 липня 2026 року держпідприємство «Ліси України» мало би завершити свою корпоратизацію – перетворення з державної форми власності на акціонерне товариство. Наразі ДП усе ще залишається у стані припинення. Виконувачем обов’язків гендиректора призначено Ігоря Зубовича, ексзаступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства.