Державні аудитори викрили громадянина, який сам «висадив» мільйони дерев

Одне з підприємств, із яким уклало контракт ДП «Ліси України», відзвітувало про висадку 3,5 млн дерев, не маючи у штаті жодного працівника

Басалаєва: «Ліси України» масово перевели базові господарські послуги на приватний «аутсорсинг». Схема примітивна…»

Державна аудиторська служба під час перевірки діяльності ДП «Ліси України» виявила ознаки масштабних зловживань із залученням приватних підрядників. Низка компаній, що отримала сотні мільйонів гривень державних контрактів, фактично не мала ані працівників, ані підтвердженої присутності за місцем реєстрації. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

За результатами аудиту було досліджено діяльність групи з 12 юридичних осіб, кінцевим власником яких, за даними Держаудитслужби, є один підприємець – громадянин Бабенко, його родичі або пов’язані особи. Лише у 2025 році ця група уклала з філіями ДП «Ліси України» договорів на понад 450 млн грн.

Як стверджує Басалаєва, аудитори не змогли знайти більшість підрядників за місцем реєстрації.

«Під час аудиту Держаудитслужба виявила: 11 із 12 цих підприємств відсутні за своїми юридичними та фактичними адресами, тобто такі собі підприємства-«привиди». Можна передбачити, що більша частина отриманих державних коштів у подальшому переводилася у готівку», – зазначила очільниця відомства.

Найбільше запитань в аудиторів виникло після аналізу актів виконаних робіт. Зокрема, одне з підприємств задекларувало висадку 2,4 млн дерев у березні 2025 року, маючи у штаті лише одного офіційно працевлаштованого працівника, хоча за нормативами для цього необхідно щонайменше 168 людей.

«Інше підприємство з цього ж «кола» відзвітувало про висадку 3,5 млн дерев, не маючи у штаті жодного працівника. Хоча за нормативами для такої роботи потрібно щонайменше 244 працівника», – наголосила Басалаєва.

Крім того, ще одна компанія без оформленого персоналу задекларувала заготівлю понад 21 тис. кубометрів деревини, хоча для виконання такого обсягу робіт, за нормативами, необхідно щонайменше 17 професійних лісорубів.

На думку Басалаєвої, фактично роботи могли виконувати місцеві наймані працівники, яким платили готівкою без офіційного оформлення та сплати податків.

Лише у 2025 році філії ДП «Ліси України» уклали договори на виконання лісозаготівельних і лісокультурних робіт на близько 10 млрд грн, додала голова Держаудитслужби. До бюджетів усіх рівнів підприємство сплатило понад 9 млрд грн податків та зборів, однак Басалаєва вважає, що цей показник міг би бути значно вищим.

«Аудит Держаудитслужби продемонстрував: у разі ліквідації схем із залученням фірм-посередників та фірм-привидів для надання лісогосподарських послуг, реальний фінансовий результат держпідприємства та його відрахування до державного бюджету могли б бути значно більшими. Гадаю, що належну правову оцінку ефективності роботи ДП «Ліси України» зроблять правоохоронці, яким ми передамо матеріали», – заявила вона.

Нагадаємо, з 1 липня 2026 року виконувачем обов’язків генерального директора ДП «Ліси України» став голова комісії з перетворення підприємства Ігор Зубович. До цього керівником «Лісів України» був Юрій Болоховець, який очолив підприємство з моменту його створення у 2023 році та після початку трансформації у 2025 році керував комісією з перетворення. Раніше, у 2021-2023 роках, він очолював Державне агентство лісових ресурсів України.

Перед цим, у квітні, президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в державних компаніях, зокрема йшлося про «Ліси України». «Надходить багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту наших Карпат й інших вагомих природних середовищ України. Домовились із премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи», – казав глава держави.

До слова, у березні 2026 року генпрокурор Руслан Кравченко вийшов із заявою про викриття незаконних рубок лісу в заповідниках, в результаті чого були знищені тисячі дерев, а довкіллю завдано збитків майже на 95 млн грн.