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Глава Держаудитслужби пояснила, чому державне житло для переселенців дорожче, аніж у комерційних забудовників

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Глава Держаудитслужби пояснила, чому державне житло для переселенців дорожче, аніж у комерційних забудовників
Алла Басалаєва пояснила чому житло для переселенців дорожче
фото: glavcom.ua

Аналітики проєкту Dozorro виявили значне завищення цін на зведенні житла для переселенців. Басалаєва прокоментувала це явище

Вартість квадратного метра житла, яке держава будує для внутрішньо переміщених осіб та в межах програм відновлення, справді вища, ніж у частини комерційних забудовників. Водночас така різниця пояснюється не лише будівельними роботами, а й додатковими вимогами до якості та комплектації житла. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.

Басалаєву попросили прокоментувати висновки аналітиків проєкту Dozorro, які раніше повідомляли про завищення вартості будівництва житла для переселенців. За її словами, державні проєкти дійсно мають вищу вартість квадратного метра.

«Насправді, це складне питання. Так, у державних замовників квадратний метр житла, яке будується для наших переселенців, або яке відновлюється після прильоту, справді коштує дорожче, аніж житло у деяких комерційних забудовників».

Як зазначила голова Держаудитслужби, у Київській області вартість квадратного метра житла, що будується за програмою відновлення, становить від 1175 до 2240 євро. Для порівняння, середня комерційна ціна житла в регіоні коливається від 560 до 950 євро за квадратний метр.

Водночас Басалаєва наголосила, що пряме порівняння таких об'єктів є не зовсім коректним. «Але тут треба враховувати важливий фактор. У метр житла, яке відбудовується за програмою відновлення, включено низку додаткових якісних позицій. Наприклад: врахована енергоефективність, встановлення сонячних панелей, теплових насосів, додано інклюзивний простір. А в деяких оселях навіть передбачено повне меблювання – знаю, що такі квартири вже є у Львові».

За словами очільниці Держаудитслужби, головне питання полягає не лише у вартості квадратного метра, а й у дотриманні підрядниками строків виконання робіт та відповідності готового житла заявленим характеристикам.

«Тому проблема радше не лише у вартості квадратного метра. А й у тому, щоб забудовники та підрядники здавали об’єкти у встановлені терміни. І щоб якість цього житла відповідала як ціні, так і заявленим у проєктах характеристикам. Щоб люди, коли заселялися, бачили там не голі стіни, а готове і комфортне для проживання помешкання: з меблями, кахлями, якісними вікнами і дверима, і найголовніше – укриттям».

Нагадаємо, раніше голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва повідомила, що в Україні планують створити єдину базу цін на будівельні матеріали для державних проєктів. За її словами, новий механізм має унеможливити завищення вартості матеріалів і робіт під час відбудови та посилити контроль за використанням бюджетних і міжнародних коштів.

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Теги: переселенці ціни аудит Держаудитслужба Алла Басалаєва

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