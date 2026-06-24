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Екскерівник «Надр України» працевлаштувався у чергову державну контору з випробовувальним терміном

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Екскерівник «Надр України» працевлаштувався у чергову державну контору з випробовувальним терміном
Тарас Кузьмич пішов працювати у держпідприємство, яке офіційно у стані припинення
фото: nadra.info

Тарас Кузьмич тепер відповідатиме за підвищення ефективності виробництва у ДП «Ліси України»

Голова НАК «Надра України» у 2019-2025 роках Тарас Кузьмич отримав нову посаду у державному спеціалізованому господарському підприємстві «Ліси України». Про це свідчить копія наказу, яка є у розпорядженні «Главкома».

З 18 червня пана Кузьмича призначено директором з підвищення ефективності виробництва у ДП «Ліси України». Він має три місяці випробувального терміну на новій посаді.

Екскерівник «Надр України» працевлаштувався у чергову державну контору з випробовувальним терміном фото 1

Що цікаво: наказ про призначення Кузьмича підписав голова комісії з перетворення (іншими словами – голова ліквідаційної комісії) Ігор Зубович. У 2025-2026 роках Зубович працював заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства. А вже з 1 липня він має стати виконуючим обов’язків генерального директора ДП «Ліси України».

Варто додати: з кінця вересня 2025 року і до цього часу ДП «Ліси України» перебуває у стані припинення. Це означає офіційний старт процесу корпоратизації державного лісогосподарського сектору, який тривалий час готувався урядом та Держлісагентством.

Крім того, у мережі ширилася інформація про ймовірне кримінальне провадження щодо Тараса Кузьмича. Однак в СБУ «Главкому» не підтвердили дані про те, що ексочільник «Надра України» має статус підозрюваного.

Як повідомляв «Главком», Тарас Кузьмич, очолюючи «Надра України», не подавав декларацій про майно та доходи. Остання його декларація на сайті НАЗК датована 2019 роком. Аргументи Кузьмича зводилися до того, що НАК «Надра України»  – юридична особа не публічного, а «приватного права». Такий статус підприємства начебто не підпадає під обов’язкове декларування менеджмента компанії.

Як відомо, останнім часом ДП «Ліси України» потрапляє у зведення правоохоронців у негативному контексті. Наприклад, у березні Служба безпеки спільно з Офісом генпрокурора викрили керівника філії ДП «Ліси України» та очільника місцевого осередку однієї із відомих політичних партій, які за хабарі продавали цінну деревину під виглядом дров.

У квітні прокуратура Івано-Франківщини подала судовий позов проти ДП «Ліси України», вимагаючи стягнути майже 387 млн грн збитків через масштабні незаконні рубки у заповідних лісах Карпат.

У червні силовики викрили злочинну групу, до якої входили посадовці Чорнівського лісництва ДП «Ліси України», приватний підприємець та перевізники. За даними слідства, учасники оборудки незаконно заробляли на продажі дров населенню та організували незаконні рубки лісу, завдавши державі й навколишньому середовищу збитків майже на 22 млн грн.

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Теги: війна ліс

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