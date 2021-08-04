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    На Дніпропетровщині батько п'ять років ґвалтував трьох дітей

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    Він ґвалтував дітей протягом п'яти років - На Дніпропетровщині батько п'ять років ґвалтував трьох дітей
    Він ґвалтував дітей протягом п'яти років

    До поліції заявила мати постраждалих підлітків

    У Кам'янському на Дніпропетровщині жінка звинуватила свого 44-річного чоловіка у зґвалтуванні власних дітей.

    Вона звернулася до поліції, чоловіку висунули підозру, повідомляє «Наше місто».

    За попередньою інформацією, батько ґвалтував дітей протягом п'яти років.

    Насильство чинив над підлітками віком 12, 14 і 17 років із 2016-го.

    «За фактом відкрито кримінальне провадження. Призначений комплекс відповідних судово-медичних експертиз. Триває досудове розслідування», – прокоментувала ситуацію старша інспекторка по комунікації Кам'янського районного управління поліціїОлена Тимченко.

    Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

    Нагадаємо, поліцейські Київщини затримали чоловіка, який у Броварах побив та зґвалтував киянку та намагався втекти.

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    Теги: розслідування жінка
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    На Дніпропетровщині батько п'ять років ґвалтував трьох дітей