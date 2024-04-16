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Затримано агента РФ, який причетний до замаху на очільника Херсонщини (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Затримано агента РФ, який причетний до замаху на очільника Херсонщини (фото)
Контррозвідка Служби безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ
фото пресцент СБУ

Для збору розвідданих російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами на Херсонщині. Крім того, СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на начальника місцевої ОВА Олександра Прокудіна. Саме за координатами та «підказками» агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.  Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Насамперед зловмисник відстежував локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд.

Для збору розвідданих російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор.

Крім того він намагався одержувати «потрібні» відомості, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами. При чому, що час від часу його послугами користувалися навіть українські військовослужбовці.

Отриману інформацію фігурант месенджером передавав окупантам для підготовки прицільних ударів по місту, із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани агресора та зірвали їх виконання
Співробітники СБУ завчасно викрили плани агресора та зірвали їх виконання
фото пресцент СБУ

Втім, співробітники СБУ завчасно викрили плани агресора та зірвали їх виконання. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення українських військових та посадовців прифронтової ОВА.

У ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА
У ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА
фото пресцент СБУ

Це стало можливим завдяки викриттю російського агента ще на початковому етапі його розвідувальної активності.

Після цього було поетапно задокументовано кожен його крок і затримано під час виконання ним ворожого завдання.

Зокрема, у ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА.

Встановлено, що саме за координатами та «підказками» агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.

Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець.

Речові докази, вилучені під час обшуку у затриманого
Речові докази, вилучені під час обшуку у затриманого
фото пресцент СБУ

Втім, завдяки СБУ та українським захисникам дрон було нейтралізовано.

За даними слідства, затриманим є 55-річний місцевий житель, який дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого.

Ним виявився колишній місцевий житель, який після повномасштабного вторгнення втік до росії і почав працювати на воєнну розвідку РФ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його спільника, який переховується в Росії.

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Як повідомлялося раніше, контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії ракетних ударів РФ по Черкаській та Одеській областях.  Це вдалося завдяки своєчасному викриттю зловмисника, який збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони.

Це вдалося завдяки своєчасному викриттю зловмисника, який збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони.

За даними слідства, інформатором виявився 47-річний мешканець Черкас, ідеологічний прихильник рашизму. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. 

 Служба безпеки України з початку 2024 року викрила вже 11 агентурних мереж.

«Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11», – відзвітував очільник спецслужби.

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За його словами, СБУ протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема й через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) тощо.

Теги: СБУ зрада державна зрада розслідування окупанти таксі

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