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Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто
Замах на Сергія Шефіра стався неподалік села Лісники Київської області у вересні 2021 року
фото: УНІАН

По автомобілю Audi А8L, в якому перебував перший помічник президента Сергій Шефір, зловмисники вистрілили щонайменше18 разів

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання адвоката ТОВ «Квартал 95» і скасував арешт автомобіля Audi А8L, що визнано речовим доказом у резонансній справі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ухвалу від 22 грудня.

За матеріалами справи, на початку жовтня 2021 року згадана автівка потрапила під арешт у рамках кримінального провадження за фактом замаху на вбивство першого помічника президента і співвласника ТОВ «Квартал 95» Сергія Шефіра. 22 вересня минулого року близько 10 години ранку неподалік села Лісники Київської області було обстріляно машину Audi А8L. У той момент у машині перебували Шефір та його водій. За даними слідчих, по автомобілю зловмисники вистрілили, щонайменше18 разів, було поранено водія.

Автівку Audi А8L визнано речовим доказом у справі про замах на Сергія Шефіра
Автівку Audi А8L визнано речовим доказом у справі про замах на Сергія Шефіра
фото: Радіо Свобода

Адвокат ТОВ «Квартал 95» кілька разів звертався до суду з клопотанням про скасування арешту автомобіля, однак суд відмовляв. Цього ж разу представник фірми надав нові аргументи. По-перше, у день накладення арешту на автівку представників ТОВ «Квартал 95» не було повідомлено про розгляд справи. По-друге, всі необхідні слідчі дії, у тому числі експертизи з автомобілем марки Audi A8L, проведено.

«З моменту вилучення транспортного засобу минув досить тривалий проміжок часу, а подальше перебування автомобіля під арештом завдає власнику значної матеріальної шкоди, оскільки він зберігається в умовах, що можуть призвести до його псування, автомобіль не обслуговується та знецінюється. Власник ТОВ «Квартал 95» не має наміру якимось чином приховати, пошкодити, здійснити відчуження власного транспортного засобу або іншим чином перешкодити в проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки зацікавлений у встановленні об`єктивної істини у справі», – зазначено у клопотанні адвоката.

Суд наголосив, що сторона обвинувачення не заперечувала проти задоволення клопотання представника ТОВ «Квартал 95». А тому відпала необхідність у подальшому застосуванні арешту автомобіля.

Додамо, що, за відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, до січня 2019 року одним із п’яти співвласників фірми був теперішній президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що рік тому Нацполіція оприлюднила фото з місця події. Відомо, що Шефір не постраждав, а його водія у важкому стані доставили у лікарню «Феофанія».

Сам Шефір був впевнений, що цілили в нього. Він каже, що сам часто їздить за кермом, але цього разу був у машині з водієм, якого тяжко поранили.

В Офісі президента заявили, що напад на Сергія Шефіра – це «демонстрація протидії політиці, яку направлено на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів».

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Теги: Сергій Шефір Володимир Зеленський кримінал

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