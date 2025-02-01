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На Запоріжжі батько замовив викрадення сина-криптовалютника: правоохоронці запобігли злочину

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Запоріжжі батько замовив викрадення сина-криптовалютника: правоохоронці запобігли злочину
Злочин стався під контролем правоохоронців
Фото: Офіс Генпрокурора

Чоловіка планували піддати тортурам, аби змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є $500 тис

 

Батько і син, які перебувають за кордоном, замовили викрадення родича-криптовалютника, щоб заволодіти коштами. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, батько зі старшим сином, які на початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, на грунті фінансових розбіжностей, вирішили замовити викрадання молодшого сина. Останній займався криптовалютою.

Для цієї задачі вони підшукали осіб з-поміж мешканців Запоріжжя. За задумами замовників, молодшого брата повинні були викрасти, піддати тортурам, аби змусити його віддати їм флешку з доступами до криптогаманця, на якому нібито є $500 тис.

На Запоріжжі батько замовив викрадення сина-криптовалютника: правоохоронці запобігли злочину фото 1
фото: Офіс Генпрокурора

В подальшому злочин стався під контролем правоохоронців. Виконавці інсценували викрадання потерпілого та надіслали старшому братові його закривавлені фото. Після отримання фото батькотелефонував вашій колишній дружині з проханням допоможе звільнити їхню дитину, але за цими умовами – потрібно віддати флешку і перерахувати гроші зловмисникам за звільнення.

Після отримання фотодоказів замовники передали «виконавцю» другий транш за виконану роботу. 

Наразі вирішується питання про повідомлення батька та старшого сина про огляд у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України). Готуються матеріали для оголошення їх у розшук.

На Запоріжжі батько замовив викрадення сина-криптовалютника: правоохоронці запобігли злочину фото 2
фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, правоохоронці на Київщині встановили та затримали усіх зловмисників, які викрали однорічну дитину за вигадані борги.

До слова, у Києві перед судом постане 20-річний чоловік, який викрав 13 600 гривень стипендії, що призначалася неповнолітньому сироті. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції столиці.

Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі місцевий мешканець викрав з банківського рахунку військового 460 тисяч гривень. Зловмисник вийняв з телефона потерпілого сім-карту, отримав доступ до його особистого кабінету у банківському додатку та здійснив переказ на свій рахунок.

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Теги: Запоріжжя звільнення розшук кордон злочин чоловік криптовалюта викрадення прокурор гроші кримінал батько

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