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Індекс Біг-Мака: The Economist пояснив, скільки має коштувати долар в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Індекс Біг-Мака: The Economist пояснив, скільки має коштувати долар в Україні
Біг-Мак коштує в Україні 120 грн, тоді як у США – $5,79
фото з відкритих джерел

Українська валюта знову опинилася в десятці найбільш недооцінених валют світу

В оновленому індексі Біг-Мака гривня опустилася на шосте місце з кінця у списку найбільш недооцінених валют світу. Про це повідомляє The Economist.

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 120 грн, тоді як у США – $5,79. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 50,7% порівняно з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар, а курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 20,73 грн/долар.

Українська гривня недооцінена на 50,7% щодо американського долара
Українська гривня недооцінена на 50,7% щодо американського долара
скріншот

Індекс Біг-Мака – спосіб визначення того, чи валюти перебувають на «правильному» рівні, винайдений журналом The Economist у 1986 році. Вказаний індекс вираховують за вартістю Біг-Мака в США. З американським Біг Маком порівнюють ціну, встановлену в національній валюті країни. Цю суму переводять у долари за поточним курсом.

Індекс, скоригований на ВВП, усуває критику щодо того, що можна очікувати, що середні ціни на бургери будуть нижчими в бідних країнах, ніж у багатих, оскільки вартість праці нижча.

У списку найбільш недооцінених валют світу є також грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Індії, Єгипту та Південно-Африканської Республіки. Цей список майже не змінився порівняно з 2024 роком.

Водночас переоціненими валютами є швейцарський франк (на 38,0%), аргентинський песо (на 20,1%), уругвайський песо (на 19,3%), норвезька крона (на 15,3%), євро (на 2,8%), колон Коста-Ріки (на 1,9%). Зі списку вибув британський фунт, а валюта Коста-Ріки потрапила в топ.

Нагадаємо, у 2024 році згідно з індексом Біг-Мака, долар в Україні повинен був би коштувати близько 19,3 грн.

До слова, у 2020 році згідно з індексом Біг-Мака, один долар повинен був би коштувати 10,33 грн, а у 2021 році – 10,95 грн. У липні 2022 року The Economist вперше не зміг оцінити курс гривні до долара, оскільки McDonald's тимчасово закрив ресторани швидкого харчування після російського вторгнення.

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Теги: гроші гривня валюта

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