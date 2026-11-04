НАБУ заявило про погрози зброєю з боку високопосадовця СБУ під час обшуку

За словами НАБУ, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ

Національне антикорупційне бюро заявило, що під час проведення детективами законних слідчих дій один із високопосадовців СБУ начебто погрожує застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджає проведенню обшуку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Під час проведення детективами НАБУ законних слідчих дій на підставі ухвали слідчого судді ВАКС один із високопосадовців СБУ погрожує застосуванням вогнепальної зброї та не допускає детективів до місця проведення обшуку», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами НАБУ, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ. «Такі дії є неприпустимими та перешкоджають виконанню законних процесуальних обов’язків детективів НАБУ. Деталі – згодом», – додається у заяві.

За даними джерел УП, йдеться про генерала Сергія Дуку.

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Як стверджує Центр протидії дезінформації, під час повномасштабного вторгнення Дука став одним із ключових виконавців політичних операцій проти журналістів та антикорупційних органів. У липні 2025 року під його керівництвом СБУ провело понад 50 обшуків у детективах НАБУ, після чого один із них – Руслан Магамедрасулов – опинився в СІЗО за нібито зв’язок з Росією.