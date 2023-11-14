Справа Буратіно. Ексгенпрокурор Луценко оцінив роль свого колишнього підлеглого

«Важливо, щоб було рішення суду, а не чергове шоу без вироку»

Чинний депутат Олександр Дубінський отримав підозру в державній зраді – він діяв зі своїми спільниками у складі злочинної організації, сформованої Головним управлінням генштабу Збройних сил Росії. В матеріалах справи фігурує і колишній прокурор Костянтин Кулик, учасник корупційних скандалів за часів генпрокурора Юрія Луценка, пише «Главком».

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Генеральний прокурор у 2016-2019 роках Юрій Луценко повідомив, що Кулик працював над гучною справою щодо конфіскації $1,5 млрд Віктора Януковича та його оточення. За його словами, експрокурор вів справу грамотно, внаслідок чого суд постановив конфіскувати гроші до бюджету України.

«Перед виборами (у 2019 році – «Главком») Кулик без достатніх причин почав реєструвати політично зумовлені підозри, потім – робити політичні заяви. Я був публічно проти, але «антипорошенківська» істерія в ЗМІ сприяла групі політично-ангажованих діячів, серед яких, на жаль, був і Кулик. Сьогодні правоохоронці дали свою оцінку тих дій Деркача-Дубінського-Кулика. Це добре. Але важливо, щоб було рішення суду, а не чергове шоу без вироку, як у всіх попередніх справах», – заявив колишній генпрокурор.

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Дубінського та Кулика пов’язують і санкції, які у січні 2021 року запровадило управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США стосовно семи людей та чотирьох організацій, які є частиною мережі закордонного впливу, пов’язаною з РФ. Сполучені Штати заявили, що депутат з експрокурором розповсюджували необґрунтовані звинувачення на адресу кандидата під час виборів у США (Джо Байдена) та звинувачували чиновників американського уряду в корупційних діях в Україні.

Окрім того, американські журналісти у жовтні 2019 року звинуватили Костянтина Кулика у спробі вплинути на хід виборів президента США через дискредитацію родини Джо Байдена, який був головним конкурентом Дональда Трампа.

В Україні Кулика у грудні 2015-го року звинувачували у незаконному збагаченні – з 2011 до 2015 року він витратив 3,4 млн грн, хоча заробив 1,4 млн грн. Тоді він уникнув покарання, оскільки Конституційний суд у лютому 2019 року визнав ст 368-2 КК, що передбачала покарання для чиновників за незаконне збагачення, неконстритуційною.

Нагадаємо, 13 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

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До цього працівники ДБР спільно з СБУ викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор. Підозру у державній зраді та участі в злочинній організації отримав чинний депутат Дубінський, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Його парламентському колезі – нині позбавленого мандату екснардепа Андрію Деркачу – також повідомлено про підозру в участі в злочинній організації.