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Помер актор Олександр Ширвіндт – зірка фільму «Іронія долі»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Помер актор Олександр Ширвіндт – зірка фільму «Іронія долі»
Ширвіндт неодноразово їздив з гастролями до окупованого Криму, через що йому заборонили в'їзд до України
фото з відкритих джерел

Попередньою причиною смерті стали проблеми з сердцем

На 90-му році життя пішов із життя радянський актор та народний артист Російської Федерації Олександр Ширвіндт. Українському глядачеві він відомий за роллю у фільмі «Іронія долі або з легким паром!» і своїм незаконним відвідуванням окупованого Росією Криму, через що його внесли до бази даних «Миротворець». Про це пишуть росЗМІ.

Помер актор у московській лікарні. Попередньою причиною смерті стали проблеми з сердцем. У 2019 році Олександр Ширвіндт переніс операцію, після якої йому встановили кардіостимулятор.

Роком пізніше актор перехворів на пневмонію, спричинену ковідом, а влітку 2022-го Ширвіндту діагностували стенокардію. Тоді знаменитість почав задихатися та був врятований лікарями швидкої.

Свою кар'єру в театрі та кіно Ширвіндт розпочав у 1956 році. Знявся у понад 60 художніх фільмах, грав у театрах Ленком, Московському драмтеатрі на Малій Бронній та Московському академічному театрі сатири. Крім акторської кар'єри Ширвіндт був відомий своїми режисерськими та сценарними роботами у театрі.

Помер актор Олександр Ширвіндт – зірка фільму «Іронія долі» фото 1

Ширвіндт керував Московським театром сатири з 2000 року, раніше 30 років служив там як актор. 2021 року артист пішов з цієї посади.

Ширвіндт відомий за ролями у фільмах - «Іронія долі, або з легким паром», «Троє в човні, крім собаки», «Принцеса цирку», «Вокзал для двох».

Кадр з фільму «Іронія долі, або з легким паром!»
Кадр з фільму «Іронія долі, або з легким паром!»

Нагадаємо, російський актор, художній керівник Московського академічного театру сатири Олександр Ширвіндт неодноразово їздив з гастролями до окупованого Криму, через що йому заборонили в'їзд до України. Він не визнавав півострів «ані російським, ані українським».

Після заборони на в'їзд в Україну актор зізнавався, що «відчуває фізіологічну втрату» і дуже сумує за українськими містами – Києвом та Одесою. Але разом із тим, за його словами, його поїздка в Крим – не є приводом для заборони на в'їзд в нашу країну. А сам Крим Ширвіндт називав ні українським, ні російським, а «своїм».

Теги: смерть артист актор вокзал народний артист

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