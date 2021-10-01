Офіс генпрокурора завершив розслідування у ще одній справі щодо Тупицького

29 грудня 2020 року президент Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду

Тупицького підозрюють у втручанні в роботу автоматизованої системи для виплати зарплат

Прокурори завершили досудове розслідування щодо голови Конституційного суду про незаконне використання ключа підпису платіжних документів КСУ та втручанні в онлайн-систему Держказначейства. Мова йде про Олександра Тупицького, якого президент Зеленський відсторонив від роботи ще у грудні 2020 року.

«За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно колишнього голови Конституційного суду України та головного бухгалтера суду за фактами несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи (остаточна кваліфікація дій ексголови суду – ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України, а головного бухгалтера – ч. 2 ст. 361 КК України)», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що розслідуванням встановлено, що колишній голова суду за попередньою змовою з головним бухгалтером здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів. В результаті цього було спотворено інформацію про дійсного їх підписувача, порушено процес обробки інформації, а також встановлений порядок її маршрутизації.

В Офісі гепрокурора зазначається, що ексголова суду передав захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього головному бухгалтеру. Після відсторонення його від посади голови суду через повідомлення про підозру в грудні 2020 року надав головному бухгалтеру незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі. Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном.

«У такий спосіб було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо», – інформує прокуратура.

Наразі стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду.

27 березня поточного року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду.

У серпні Тупицький заявив про знищення Конституційного суду.

Нещодавно Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Зокрема, на посаду судді, якого призначає глава держави.

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