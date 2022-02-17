Зйомки відомого ізраїльського серіалу в Україні зупинені через війну

У серіалі розповідається про бійців безстрашного спецназу, які працюють під прикриттям у тилу ворога

Зйомки четвертого сезону популярного ізраїльського телесеріалу «Фауда» («Хаос»), які планувалися в Україні, будуть переведені до іншої східноєвропейської країни, ймовірно до Угорщини. Продюсери перебувають там і визначають локації для епізодів. Про це повідомляє видання Vesty.co.il.

Дата зйомок поки що не призначена. Однак у компанії Yes, яка займається виробництвом серіалу, не приховують, що рішення ухвалено через напружену ситуацію навколо України. Або, як вони заявляють у ЗМІ, «через вітер війни».

Примітно, що у центрі серіалу перебувають бійці безстрашного спецназу, які працюють під прикриттям у тилу ворога (містоарвім). («Фауда» у перекладі з арабської означає «хаос».) Більше того, перший сезон знімали в Кафр-Касемі під час операції «Непорушна скеля» у 2014 році.

Автором ідеї виступили відомий журналіст-арабіст Аві Іссахаров та актор Ліор Раз, який також грає одного з головних героїв серіалу (Дорон).

28 грудня 2021 року було оголошено, що четвертий сезон вийде в середині 2022 року і складатиметься із 10 епізодів. Тоді ж було повідомлено, що зйомки планується провести в Україні. Але легендарний спецназ, схоже, цього разу вирішив не ризикувати, підкреслюють ізраїльські ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль збільшує кількість авіарейсів, щоб вивезти своїх громадян з України.

Як відомо, війна на сході України або війна на Донбасі триває вже вісім років. Російські військові вторглися у квітні 2014 року на територію українського Донбасу після захоплення Російською Федерацією Криму, низки проросійських виступів в Україні і проголошення «суверенітетів» фейкових об’єднань російських бойовиків «ДНР» та «ЛНР».

Розвідка Британії та США, низка західних ЗМІ та офіційні представники Вашингтона вже протягом кількох тижнів заявляють про ймовірне вторгнення Росії, яке може відбутися найближчим часом. Наразі впритул до українських кордонів стягнуто понад 100 тис. путінських військових разом з бойовою технікою.

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