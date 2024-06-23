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Папа Римський рятує митрополитів-зрадників в Україні. Кирило повідомив про перші результати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Папа Римський рятує митрополитів-зрадників в Україні. Кирило повідомив про перші результати
фото з відкритих джерел

Найближчим часом Іонафан прибуде до Москви

Із-під домашнього арешту звільнено митрополита Тульчинського та Брацлавського УПЦ МП Іонафана (у миру – Анатолій Єлецьких), якого в Україні звинувачують у виправдовуванні агресії РФ. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з покликанням на відділ зовнішніх церковних зв’язків РПЦ.

Найближчим часом Іонафан, якого було включено до списку військовополонених ворогів, що ідуть на обмін, прибуде до Москви.

За словами очільника Всесвітньої спілки старовірів Леоніда Севастьянова, Папа Римський Франциск сприяв звільненню митрополита на прохання патріарха Кирила.

«Владику Іонафана звільнили через втручання Папи Франциска на прохання Святішого. Папа Франциск працює і над визволенням інших архієреїв», – сказав він.

Нагадаємо, що ще 18 червня на Вінниччині суд відмовив прокуратурі у звільненні з-під домашнього арешту митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП Іонафана.

За матеріалами справи, 10 квітня 2024 року церковнослужителя, якого в Україні засуджено до п’яти років тюрми з конфіскацією майна за заперечення збройної агресії РФ проти України і розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України (вирок не набрав чинності, бо ієрарх подав апеляцію), надав добровільну згоду на його обмін як військовополоненого та передачу представникам Росії.

Однак на засіданні суду 12 червня обвинувачений священнослужитель різко змінив свою позицію. Повідомив, що проти передачі російській стороні у статусі військовополоненого, оскільки таким себе не вважає. При цьому визнав: 10 квітня власноручно написав заяву про передачу на обмін.

Нагадаємо, що слідство інкримінувало митрополиту УПЦ МП Іонафану написання та поширення в інтернеті статті «С открытым шлемом, без забрала. Заметки на полях последних событий в православном мире», що містила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі, яку підтвердила судово-лінгвістична експертиза.

Ще співробітники СБУ під час обшуків Тульчинської єпархії УПЦ МП натрапили на низку пропагандистських листівок. Та найцікавішою знахідкою, віднайдену спецслужбою у приміщенні єпархії, можна вважати твір «Гимн-молитва за Россию».

Як відомо, митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан – непересічна фігура у церковному житті України та Росії. Це підтверджують факти з його біографії. У 70-роках минулого століття Анатолій Єлецьких навчався у Ленінградській духовній семінарії та Ленінградській духовній академії, ректором яких у той період був теперішній очільник РПЦ Кирило. Саме Кирило 1978 року висвятив Єлецьких в ієромонаха. По закінченню навчання Іонафан кілька років викладав церковні співи в семінарії та в регентському класі, був регентом хору ленінградських духовних шкіл.

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Теги: суд РПЦ Московська церква в Україні вирок

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