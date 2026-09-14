Підозра директору НАБУ: Кравченко опублікував документ

Підозри для Кривоноса та близької до керівника САП особи було підписано 13 вересня

Генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив текст підозри, яку він підписав директору НАБУ Семену Кривоносу та для близької до керівника САП особи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

«Повідомлення про підозру зареєстровано у ЄРДР і направлено в передбаченому законом порядку. Далі буде…», – йдеться у повідомленні.

Підозри для Кривоноса та близької до керівника САП особи було підписано 13 вересня.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, рішення було ухвалене на підставі матеріалів, зібраних у межах кримінальних проваджень. Окремо генпрокурор повідомив про ще одну підозру, яка, за його словами, стосується близької до керівника САП особи.

За словами генпрокурора, Кривоноса підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також у фіктивному усиновленні, яке нібито мало створити підстави для уникнення відповідальності в суді.

Опісля цього президент Володимир Зеленський заявив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко має залишити посаду. За його словами, це єдиний шлях для очільника Офісу генерального прокурора.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що готовий до можливого повідомлення про підозру – як собі, так і керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – за умови наявності складу злочину та достатньої доказової бази.