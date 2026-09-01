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Керівник САП відповів на закиди іноЗМІ про «паралельні органи влади»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Керівник САП відповів на закиди іноЗМІ про «паралельні органи влади»
Керівник САП відкинув написане в The Economist
скріншот з відео

Клименко відреагував на статтю The Economist, у якій йдеться про зростання впливу антикорупційних органів в Україні 

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко відреагував на публікацію The Economist, назвавши маніпуляціями заяви про існування в Україні «паралельних органів влади» та їхню політизованість. Про це пише «Главком».

За його словами, антикорупційним органам складно боротися з подібними закидами, тому посадовці регулярно проводять роз'яснювальні зустрічі з іноземними дипломатами та представниками міжнародних партнерів.

Керівник САП наголосив на абсурдності звинувачень у підборі дат для гучних розслідувань під конкретний політичний контекст. Він пояснив, що складні операції плануються заздалегідь і тривають місяцями, а дату реалізації часто визначають за кілька тижнів до її проведення, коли неможливо передбачити майбутні політичні події.

«Можливо, нам варто якогось там спеціаліста астрології, фен-шуя запросити для того, щоб нам сказали, що оце найкраща дата реалізації. І тоді ми можемо вільно вийти в публічний простір і сказати, що дата була вибрана на підставі рекомендацій фен-шуй спеціалістів, тому тут нема ніякої політики», – іронічно підсумував Клименко.

Раніше стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує ретельніше перевіряти походження грошей, які вносять як заставу за підозрюваних у корупційних справах. Перевірки не обмежуватимуться окремими резонансними провадженнями. 

За словами Клименка, антикорупційні органи мають намір звертати увагу на підозрілі джерела походження застав у різних кримінальних провадженнях. Особливий інтерес становлять випадки, коли значні суми готівки вносять люди, чиї офіційні доходи не пояснюють наявність таких коштів.

Нагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко спростував припущення, що бізнесмен Максим Микитась міг співпрацювати з НАБУ як агент. Таку версію озвучувала сторона захисту Ірини Мудрої, припускаючи, що бізнесмен міг записувати розмови в інтересах слідства.

Теги: НАБУ Олександр Клименко САП

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