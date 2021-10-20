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    Поліція викрила на Харківщині шахраїв, які продавали covid-сертифікати

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    Поліція викрила на Харківщині шахраїв, які продавали covid-сертифікати
    фото: Нацполіція

    До «схеми» було залучено 10 осіб, які незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов

    У Харківській області правоохоронці викрили групу зловмисників, які збували covid-сертифікати та результати ПЛР-тестів на коронавірус. Щомісячний «заробіток» шахраїв становив майже 4 млн гривень. Про це повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко.

    «Чергову групу зловмисників, які продавали фальшовані сертифікати про вакцинацію та результати ПЛР-тестів, поліцейські ліквідували на Харківщині», – написав Клименко.

    За його словами, до «схеми» було залучено 10 осіб, які незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов.

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    Поліція викрила на Харківщині шахраїв, які продавали covid-сертифікати
    Поліція викрила на Харківщині шахраїв, які продавали covid-сертифікати

    Так, зловмисники встигли виготовити та продати понад 40 тисяч підроблених довідок та близько 500 covid-сертифікатів.

    «У результаті «напрацювали» зловмисники собі на 4 статті Кримінального кодексу семеро з них (включаючи організатора) затримані», – додав глава Нацполіції.

    Як відомо, нові правила перевезень запрацюють 21 жовтня. Уряд повідомив, який транспорт не перевірятимуть.

    Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Зазначимо, що за виготовлення та збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – штраф у 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі. При використанні підроблених довідок і сертифікатів передбачено покарання – від штрафу в розмірі до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

    До слова, ЄС цього тижня може виключити Україну із «зеленого» списку для подорожей. Це може статися через те, що в Україні спостерігається спалах коронавірусу на тлі низького рівня вакцинації.

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    Теги: Харків шахрайство медицина документи поліція аналізи коронавірус
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    Поліція викрила на Харківщині шахраїв, які продавали covid-сертифікати