Поліція викрила на Харківщині шахраїв, які продавали covid-сертифікати

До «схеми» було залучено 10 осіб, які незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов

У Харківській області правоохоронці викрили групу зловмисників, які збували covid-сертифікати та результати ПЛР-тестів на коронавірус. Щомісячний «заробіток» шахраїв становив майже 4 млн гривень. Про це повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко.

«Чергову групу зловмисників, які продавали фальшовані сертифікати про вакцинацію та результати ПЛР-тестів, поліцейські ліквідували на Харківщині», – написав Клименко.

За його словами, до «схеми» було залучено 10 осіб, які незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов.

Так, зловмисники встигли виготовити та продати понад 40 тисяч підроблених довідок та близько 500 covid-сертифікатів.

«У результаті «напрацювали» зловмисники собі на 4 статті Кримінального кодексу семеро з них (включаючи організатора) затримані», – додав глава Нацполіції.

Як відомо, нові правила перевезень запрацюють 21 жовтня. Уряд повідомив, який транспорт не перевірятимуть.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Зазначимо, що за виготовлення та збут підробленої медичної документації правопорушникам може загрожувати покарання – штраф у 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі. При використанні підроблених довідок і сертифікатів передбачено покарання – від штрафу в розмірі до 850 гривень до обмеження волі на строк до 2-х років.

До слова, ЄС цього тижня може виключити Україну із «зеленого» списку для подорожей. Це може статися через те, що в Україні спостерігається спалах коронавірусу на тлі низького рівня вакцинації.

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