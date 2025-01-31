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Візити до ТЦК стануть простішими: заступниця Умєрова розповіла деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Візити до ТЦК стануть простішими: заступниця Умєрова розповіла деталі
Міністерство хоче «відв'язати» необхідність приходити саме в той ТЦК, де людина стоїть на обліку
фото з відкритих джерел

За словами Катерини Черногоренко, зміни варто очікувати найближчим часом

Міністерство оборони планує прибрати необхідність приходити саме до того територіального центру комплектування, де людина стоїть на обліку. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За словами чиновниці, якщо людина стала на облік в одній області, а через певний час почала жити в іншій – вона матиме можливість піти саме до того ТЦК, де їй буде зручніше.

Черногоренко розповіла, що зміни варто очікувати найближчим часом. Наразі це питання обговорюється з Генеральним штабом Збройних сил України.

Як зазначила заступниця Умєрова, ТЦК працюють з Єдиним державним реєстром «Оберіг», тому проблем із відв'язуванням не мало бути.

«Відповідно зараз ми вже маємо цифрову інфраструктуру для того, щоб відв'язатися від конкретного ТЦК та СП. Працівник ТЦК відкриває інтерфейс і працює безпосередньо з людиною через єдину загальнонаціональну систему. Тому тут буде дуже швидко і легко зробити екстериторіальність», – пояснила вона.

Нагадаємо, співробітники ТЦК не мають права вилучати мобільні телефони у військовозобов'язаних. Однак користування зв’язком у приміщеннях ТЦК може бути обмежене.

Як повідомлялося, Кабмін погодив постанову, яка змінює правила отримання направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов’язаних та резервістів.

Раніше стало відомо, що українська влада завершує розробку реформи, яка мала б допомогти залучити до війська чоловіків віком від 18 до 25 років.

До слова, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що триває робота над внесенням законодавчих змін для продовження строку повторного медогляду обмежено придатними.

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Теги: Міноборони ТЦК мобілізація повістка

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