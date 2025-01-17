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Правоохоронці викрили ексчиновника МВС на масштабній схемі розкрадання держкоштів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці викрили ексчиновника МВС на масштабній схемі розкрадання держкоштів
Топпосадовець Міністерства внутрішніх справ завдав збитків бюджету на понад 16 млн грн
фото з відкритих джерел

Високопосадовця МВС підозрюють у махінаціях із закупівлею обладнання

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили колишнього топпосадовця МВС на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів і хабарництві. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Чиновника підозрюють у махінаціях із закупівлею обладнання та отриманні преміум-автомобілів загальною вартістю понад 6 млн грн. 

Як з’ясували детективи, підприємець, який постачав обладнання для відеоспостереження та контролю доступу до будівель МВС, завищив його вартість. У 2018-2019 роках через свою громадську організацію він передав високопосадовцю чотири розкішні авто. Зі свого боку, у 2020 році держустанова МВС закупила це обладнання попри явно завищену вартість.

«Це спричинило збитки бюджету на понад 16 млн грн. Після звільнення посадовця передані авто залишилися в його користуванні – їх просто подарували через формальний договір», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Він є співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

За словами правоохоронців, підозрюваний та його спільник-підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. За даними ЗМІ, йдеться про нардепа Віктора Бондаря.

Як повідомлялося, Служба безпеки та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії «Укренерго». У організації оборудки підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради.

До слова, у Вишгородському районі на Київщині директор підприємства разом із підрядником підробили акти щодо обсягів і вартості ремонтних робіт укриття, завдавши громаді збитків на майже 200 тис. грн. За скоєне обвинуваченому загрожує до восьми років ув’язнення.

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Теги: МВС НАБУ корупція в Україні САП підозра

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