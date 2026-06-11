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На Рівненщині викрито масштабний нелегальний видобуток бурштину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Рівненщині викрито масштабний нелегальний видобуток бурштину
За даними слідства, замість передбачених проєктною документацією бурових шурфів на ділянках використовувалися мотопомпи кустарного виробництва та технологія гідророзмиву ґрунту
фото: Національна поліція України

Унаслідок незаконного видобутку бурштину повністю знищено родючий шар ґрунту на площі близько 50 га

Національна поліція та Офіс генерального прокурора викрили нелегальний видобуток бурштину на Рівненщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Попередньо встановлено, що внаслідок незаконного видобутку бурштину на площі близько 50 га повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід. Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до організації та функціонування схеми.

«Правоохоронці встановили, що відповідно до отриманих дозволів, користувачі надр мали проводити геологічне вивчення бурштиноносних ділянок та розвідувальні роботи на цих територіях. Для цього їм надавалися у тимчасове користування землі в межах лісових масивів. Однак натомість ділки здійснювали незаконний промисловий видобуток бурштину для подальшого збуту», – йдеться у повідомленні.

На Рівненщині викрито масштабний нелегальний видобуток бурштину фото 1

За даними слідства, замість передбачених проєктною документацією бурових шурфів на ділянках використовувалися мотопомпи кустарного виробництва та технологія гідророзмиву ґрунту. Відповідно до нього потужними струменями води розмивали бурштиноносний шар землі, так звану «блакитну землю», після чого на поверхні вже можна було видобувати каміння.

На Рівненщині викрито масштабний нелегальний видобуток бурштину фото 2

«Такий спосіб намиву вважається одним із найбільш руйнівних для довкілля, оскільки призводить до повного знищення родючого шару ґрунту, пошкодження лісових насаджень та зміни природного рельєфу місцевості», – наголосили правоохоронці.

На Рівненщині викрито масштабний нелегальний видобуток бурштину фото 3

Нагадаємо, 6 січня 2025 року у селі Довговоля Вараського району, що у Рівненській області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно перевозив майже 70 кілограмів бурштину. Патрульні зупинили автомобіль Opel Combo через порушення правил дорожнього руху. 62-річний водій не був пристебнутий ременем безпеки.

Теги: Національна поліція України бурштин Рівненщина

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