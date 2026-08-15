Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

«Його знайшли живим». Псевдоволонтерка цинічно ошукала родини зниклих військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Його знайшли живим». Псевдоволонтерка цинічно ошукала родини зниклих військових
Суд визнав псевдоволонтерку винною у шахрайстві
фото: Прокуратура України

Зловмисниця збагатилася на щонайменше 75 тисяч гривень

На Буковині засудили псевдоволонтерку, що виманювала гроші в жінок, які розшукували безвісти зниклих родичів-військових. Як інформує «Главком», про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 42-річна жителька Чернівців створювала фейкові акаунти у Facebook та месенджерах, знаходила публікації родин зниклих безвісти військових і виходила з ними на зв’язок.

«Його знайшли живим». Псевдоволонтерка цинічно ошукала родини зниклих військових фото 1

Вона повідомляла родичам, що їхніх близьких нібито знайшли живими, але вони перебувають у важкому стані й потребують термінової евакуації із сірої зони. За організацію такої «евакуації» вона просила переказати гроші.

Щоб переконати жінок, вона використовувала фотографії військовослужбовців, які знаходила на сторінках їхніх родичів у соцмережах.

«Його знайшли живим». Псевдоволонтерка цинічно ошукала родини зниклих військових фото 2

Після отримання коштів вигадувала нові обставини – нібито грошей для евакуації недостатньо – та переконувала родичів робити нові перекази.

Із листопада 2025 року до січня 2026 року жінка ошукала п’ятьох родичок захисників, виманивши понад 75 тисяч гривень.

«Його знайшли живим». Псевдоволонтерка цинічно ошукала родини зниклих військових фото 3

У суді вона повністю визнала свою провину та вказала, що не може пояснити свій вчинок.

Суд визнав псевдоволонтерку винною у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці викрили шахрайський офіс, учасники якого, за даними слідства, ошукували людей за допомогою фейкових трансляцій у TikTok. Зловмисники обіцяли подвоїти або потроїти переказані їм гроші, а після отримання коштів блокували потерпілих.

Раніше у межах масштабної спецоперації правоохоронці припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів по всій країна. Слідчі дії відбувалися у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях та інших регіонах.

Читайте також:

Теги: прокуратура гроші жінка шахрайство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Верес розповів про своє грошове забезпечення
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
Вчора, 11:35
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют
Курс валют 14 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Вчора, 09:10
Російські військові захопили українського захисника в полон, після чого розстріляли його
На Донеччині росіяни розстріляли полоненого українського воїна
6 серпня, 15:13
У Чехії винесли вирок українцю за вбивство 22-річної дівчини через борг
Суд у Чехії покарав українця на 14 років за жорстоке вбивство через гроші
1 серпня, 07:55
Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5%
Нацбанк змінив облікову ставку: що вирішив регулятор
30 липня, 16:07
Зеленський прибув до Вашингтона на прощання з сенатором Гремом і зустрівся з Трампом
«Це не лише про гроші»: Зеленський пояснив сенаторам, як зупинити війну
29 липня, 03:35
За словами українки, одним з мінусів життя в Канаді є високі ціни
«Одна з найдорожчих країн». Українка назвала ціни та реальні недоліки життя в Канаді
24 липня, 03:00
Ввічлива і уважна провідниця із зачіскою та на підборах викликала захват у пасажирів
Провідниця «Укрзалізниці» стала зіркою мережі
18 липня, 19:15
Трамп ознайомлений із ситуацією та вважає її «глибоко прикрою і ганебною»
Оператор суфлера Трампа заробив статок на ставках щодо його промов
17 липня, 01:45

Кримінал

«Його знайшли живим». Псевдоволонтерка цинічно ошукала родини зниклих військових
«Його знайшли живим». Псевдоволонтерка цинічно ошукала родини зниклих військових
Військовослужбовець у СЗЧ до смерті побив чоловіка в Києві
Військовослужбовець у СЗЧ до смерті побив чоловіка в Києві
Напідпитку «виховував» підлеглого: на Франківщині працівник ТЦК побив солдата
Напідпитку «виховував» підлеглого: на Франківщині працівник ТЦК побив солдата
За Ольгу Стефанішину внесено 6 млн грн застави
За Ольгу Стефанішину внесено 6 млн грн застави
Начальник Миколаївського обласного ТЦК погорів на хабарі
Начальник Миколаївського обласного ТЦК погорів на хабарі
Поліція викрила шахраїв, які під час ефірів у TikTok виманювали гроші в українців
Поліція викрила шахраїв, які під час ефірів у TikTok виманювали гроші в українців

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
192K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2026
121K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
«Буде важче, ніж було». Мадяр пояснив, коли завершиться війна з Росією

Новини

Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
Сьогодні, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Сьогодні, 08:06
Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
Вчора, 22:00
Естонія запустила нову систему моніторингу дронів на кордоні з РФ
Вчора, 21:39
На території Румунії знайшли четвертий за день безпілотник
Вчора, 21:23

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua