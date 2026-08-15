«Його знайшли живим». Псевдоволонтерка цинічно ошукала родини зниклих військових

Зловмисниця збагатилася на щонайменше 75 тисяч гривень

На Буковині засудили псевдоволонтерку, що виманювала гроші в жінок, які розшукували безвісти зниклих родичів-військових. Як інформує «Главком», про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 42-річна жителька Чернівців створювала фейкові акаунти у Facebook та месенджерах, знаходила публікації родин зниклих безвісти військових і виходила з ними на зв’язок.

Вона повідомляла родичам, що їхніх близьких нібито знайшли живими, але вони перебувають у важкому стані й потребують термінової евакуації із сірої зони. За організацію такої «евакуації» вона просила переказати гроші.

Щоб переконати жінок, вона використовувала фотографії військовослужбовців, які знаходила на сторінках їхніх родичів у соцмережах.

Після отримання коштів вигадувала нові обставини – нібито грошей для евакуації недостатньо – та переконувала родичів робити нові перекази.

Із листопада 2025 року до січня 2026 року жінка ошукала п’ятьох родичок захисників, виманивши понад 75 тисяч гривень.

У суді вона повністю визнала свою провину та вказала, що не може пояснити свій вчинок.

Суд визнав псевдоволонтерку винною у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) та призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці викрили шахрайський офіс, учасники якого, за даними слідства, ошукували людей за допомогою фейкових трансляцій у TikTok. Зловмисники обіцяли подвоїти або потроїти переказані їм гроші, а після отримання коштів блокували потерпілих.

Раніше у межах масштабної спецоперації правоохоронці припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів по всій країна. Слідчі дії відбувалися у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях та інших регіонах.