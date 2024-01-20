Україна оголосила у розшук комуніста Петра Симоненка

Керманич КПУ підозрюється у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України

Лідера забороненої в Україні Комуністичної партії Петра Симоненка оголошено у розшук. Відповідні відомості з’явилися у базі МВС, повідомляє «Главком».

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Дані про Симоненка розміщено у розділі «Особа, яка переховується від органів досудового розслідування». Датою зникнення політика вказано 19 серпня 2023 року.

дані з сайту МВС

Як повідомляв «Главком», на початку серпня 2023-го Служба безпеки заочно повідомила про підозру Петру Симоненку за ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу) і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування збройної агресії РФ проти України).

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Окрім кримінальної історії, є цікавий епізод, пов’язаний з евакуацією Симоненка. Як стверджують правоохоронці, на початку березня 2022 року під час окупації Київщини очільник КПУ звернувся до вищого військово-політичного керівництва РФ з проханням вивезти його з України. До селища Березівка Макарівського району, де мешкав Симоненко, було відряджено загін російського спецназу. Згодом окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Петра Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Так лідер КПУ опинився ближче до тих, чию політику роками «впаював» пересічним українцям.

Після втечі Симоненка у мережі з’явилися світлини його особняка. Пафосний маєток вражає: приватне озеро, соснові насадження і, власне, двоповерховий будинок з терасою. Та примадонна української естради Ірина Білик – по сусідству. До речі, її маєток на відміну від Симоненкового був захоплений окупантами і сплюндрований.

Варто додати, що Петро Симоненко – двічі одружений. У 1974 році він зійшовся зі своєю одноліткою Світланою. У пари народилося двоє синів: Андрій і Костянтин. Старший син Андрій займається бізнесом і є засновником кількох фірм. Він навіть обіймав посаду першого заступника Держагентства України з інвестицій та розвитку. Його теща – колишня нардеп від Партії регіонів Катерина Ващук. Молодший син Костянтин працює хірургом в одній зі столичних клінік.

У Петра Симоненка є онук Володимир і онука Єлизавета.

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Другий раз глава КПУ одружився в 2009 році, проживши з першою дружиною 35 років. Його обраницею стала журналістка видання Голос UA Оксана Ващенко. За віком нова дружина Симоненка молодша за його двох синів. У Симоненка та Ващенко народилося двоє синів і донька.