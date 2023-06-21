На Київщині правоохоронці затримали кримінального авторитета

Зловмисник координував злочинну діяльність та діяльність кримінальних елементів на території Боярки

На Київщині працівники правоохоронних органів затримали кримінального авторитета, який координував злочинну діяльність. Про це повідомляє поліція Київської області.

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33-річний мешканець Боярки, звільнившись з місць позбавлення волі, знайшов собі заняття по душі, взявши під контроль криміналітет міста.

Майже рік зловмисник координував злочинну діяльність та діяльність кримінальних елементів на території Боярки. Зловмисник за допомогою фізичної сили та погроз вимагав з місцевого мешканця вигаданий борг у сумі 30 тисяч гривень.

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Затримали фігуранта працівники Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції Київщини.

За фактом вимагання та встановлення або поширення злочинного впливу слідчі, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру (ч. 1 ст. 255-1, ст. 4 ст. 189 ККУ). Максимальний термін покарання – 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, центральна влада намагається дискредитувати самоврядування у столиці і паралізувати роботу, цим самим вносить хаос в управління містом в умовах воєнного стану. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму публічному відеозверненні.

Очільник міста повідомив, що сьогодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета керівника департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука. При цьому жоден з голів районів, відповідальних за укриття, не поніс покарання.

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До слова, сьогодні, 21 червня, у роботі Київського метрополітену стався збій. На станціях тимчасово не спрацьовує qr-код для оплати за проїзд.