СБУ зірвала подвійний теракт у центрі Івано-Франківська

Фігурант мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику

Підготовкою теракту займався місцевий безробітний

Контррозвідка Служби безпеки зірвала теракт російських спецслужб в Івано-Франківську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Вдалося запобігти подвійному підриву у дворі житлового комплексу в центральній частині міста. За даними контррозвідки СБУ, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб.

Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

«Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у дворі приєднаний до павербанка телефон, щоб куратори з РФ обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив складові для саморобних вибухових пристроїв (СВП)», – йдеться у повідомленні.

СБУ задокументувала, як російські спецслужбісти дали агенту вказівку замаскувати СВП під кухонні каструлі. У кожну із ємностей він мав помістити по 6 кг вибухової речовини, під’єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для більшого ураження. За інструкцією ворога фігурант мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику. Після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, «швидкої» і рятувальників окупанти планували дистанційно підірвати другу вибухівку зі шрапнеллю, замасковану поруч.

Контррозвідка СБУ запобігла теракту, задокументувала весь процес його підготовки і встановила співробітників спецслужб РФ, причетних до планування злочину.

«Служба безпеки України закликає громадян бути пильними. Якщо до вас звертаються із сумнівними пропозиціями, ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, сторінки в Інтернеті та соцмережах, які вони використовують для вербування, повідомляйте про це СБУ: чат-бот «Спали» ФСБшника»; тел.: 1516; email: [email protected]», – додається у повідомленні.

До слова, за матеріалами Служби безпеки України довічне ув’язнення та 15 років тюрми отримали двоє агентів ФСБ, які здійснили теракт біля ТЦК у Кам’янці-Подільському в лютому 2025 року.