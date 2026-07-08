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СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію у Башкортостані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію у Башкортостані
Об'єкт розташований за 1500 кілометрів від державного кордону України
фото: соцмережі

Виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції

Служба безпеки України завдала успішного удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Черкаси» у Республіці Башкортостан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Об'єкт розташований за 1500 кілометрів від державного кордону України. Спецоперацію проведено в межах виконання поставленого президентом України завдання щодо системного зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію у Башкортостані фото 1

«По об'єкту відпрацювали щонайменше вісім безпілотників СБУ. Внаслідок удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції», – йдеться у повідомленні.

ЛВДС «Черкаси» є одним із ключових об'єктів системи «Транснефть – Урал». Станція забезпечує приймання, накопичення, зберігання та перекачування світлих нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів. Через цей об'єкт щороку транспортується майже 2 млн тонн нафтопродуктів, а резервуарний парк налічує 27 резервуарів загальним об’ємом понад 385 тис. куб. м.

Нагадаємо, підрозділи Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України протягом минулого тижня завдали серії ударів по ключових військових об'єктах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України. Операції були спрямовані на зниження воєнного потенціалу РФ.

Також Сили безпілотних систем уразили дев'ять танкерів тіньового флоту РФ в Азовському морі.

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Теги: нафта росія СБУ втрати

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