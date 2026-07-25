СБУ заявила про удар по нафтодобувній платформі РФ у Каспійському морі

Дрони також атакували ракетний катер, два судна, радіолокаційну станцію С-400 і склади FPV-дронів

У ніч проти 25 липня далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали ударів по низці військових об'єктів у Ростові-на-Дону та в акваторії Каспійського моря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними спецслужби, у Ростові-на-Дону було уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е «Grave Stone» та її антенну вежу, які входять до складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

Крім того, СБУ заявила про знищення зенітного ракетного комплексу «Тор-М2», комплексу радіоелектронної боротьби «Поле-21» та ураження двох складів із FPV-дронами.

В акваторії Каспійського моря безпілотники СБУ атакували нафтодобувну платформу родовища «Філановського». Також під удар потрапили вантажні судна Port Olya 2 та Begey, які, за даними спецслужби, використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією. Крім того, було уражено ракетний катер проєкту 12418 «Молнія».

У спецслужбі зазначили, що ці удари є відповіддю на російські атаки по українській портовій інфраструктурі та спроби блокувати українське судноплавство.

Родовище імені Філановського вважається одним із ключових нафтових проєктів Росії в Каспійському морі. Його запаси оцінюються у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу, а видобуту продукцію експортували через Каспійський трубопровідний консорціум.

Напередодні СБУ повідомила про масштабну атаку на військову та паливну інфраструктуру РФ у кількох регіонах країни та в тимчасово окупованому Криму. За даними спецслужби, тоді під удар потрапили нафтові об'єкти в Башкортостані, Ульяновській і Калузькій областях, а також радіолокаційна станція «Небо-У» на аеродромі «Бельбек» і резервуар із паливом на аеродромі «Саки».