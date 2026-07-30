Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій «А» замість Хмари

Посаду зайняв колишній начальник управління Центру СБУ Федорів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Федоріва начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт глави держави.

Відповідний указ №673/2026 був підписаний та оприлюднений 30 липня.

Олег Федорів – бригадний генерал Служби безпеки України. До призначення обіймав посаду начальника управління Центру СБУ.

В січні 2026 року Федоріву було присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, та самовіддане служіння українському народові.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада сформувала новий склад Кабінету Міністрів на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Після кадрового перезавантаження уряд продовжує укомплектовувати керівний склад міністерств і центральних органів виконавчої влади, призначаючи нових заступників міністрів та ухвалюючи інші кадрові рішення.

Кадрові перестановки в СБУ відбуваються на фоні призначення т.в.о. міністра оборони колишнього керівника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України Євгенія Хмари.

Окрім заміни Хмари, президент також підписав низку указів про кадрові перестановки в СБУ, замінивши очільників обласних управлінь в семи областях та Криму.