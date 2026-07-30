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Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій «А» замість Хмари

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій «А» замість Хмари
Новий начальник Центру «А» має звання Героя України
Фото: president.gov.ua

Посаду зайняв колишній начальник управління Центру СБУ Федорів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Федоріва начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт глави держави.

Відповідний указ №673/2026 був підписаний та оприлюднений 30 липня.

Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій «А» замість Хмари фото 1
Фото: president.gov.ua

Олег Федорів – бригадний генерал Служби безпеки України. До призначення обіймав посаду начальника управління Центру СБУ.

В січні 2026 року Федоріву було присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, та самовіддане служіння українському народові.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада сформувала новий склад Кабінету Міністрів на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Після кадрового перезавантаження уряд продовжує укомплектовувати керівний склад міністерств і центральних органів виконавчої влади, призначаючи нових заступників міністрів та ухвалюючи інші кадрові рішення.

Кадрові перестановки в СБУ відбуваються на фоні призначення т.в.о. міністра оборони колишнього керівника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України Євгенія Хмари.

Окрім заміни Хмари, президент також підписав низку указів про кадрові перестановки в СБУ, замінивши очільників обласних управлінь в семи областях та Криму.

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Теги: Євген Хмара СБУ указ Володимир Зеленський

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