Розстріл у Дніпрі: поліція знайшла перші речові докази (фото)

Докази виявили у покинутій будівлі за 500 метрів від місця затримання стрільця

Поліція виявила 14 порожніх магазинів до автомата Калашникова та інші речові докази, які залишив підозрюваний у масовому розстрілі на заводі Південмаш нацгвардієць Артемій Рябчук. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Відомо, що докази виявили у покинутій будівлі за 500 метрів від місця затримання стрільця.

«Саме там правоохоронці виявили та вилучили пусті магазини, розгрузку та інші речі затриманого. Всі речові докази були скеровані до ДБР», – йдеться у повідомленні.

фото: dp.npu.gov.ua

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі.

Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.

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