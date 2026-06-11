Ексвіцеадмірал ВМС, який перейшов на бік Росії, отримав 15 років ув’язнення

Суд визнав Єлісєєва винним у державній зраді, дезертирстві, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації та веденні агресивної війни

У липні 2014 року Єлісєєва призначили заступником командувача балтійського флоту РФ

Колишнього першого заступника командувача Військово-морських сил ЗСУ, віцеадмірала Сергія Єлісєєва, заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з позбавленням військового звання «віцеадмірал». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«На початку окупації Криму у 2014 році він фактично виконував обов’язки командувача українського флоту, однак відмовився виконувати накази керівництва держави, порушив військову присягу та перейшов на бік держави-агресора. Вирок ухвалив Приморський районний суд Одеси 8 червня 2026 року за публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора зауважив, що суд визнав Єлісєєва винним у державній зраді, дезертирстві, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у терористичній організації та веденні агресивної війни. Прокурори довели, що його дії сприяли підриву обороноздатності держави, захопленню українських бойових кораблів і встановленню контролю російських військ над Кримським півостровом.

«Після переходу на службу до РФ у липні 2014 року Єлісєєва призначили заступником командувача балтійського флоту РФ, де він відповідав за бойову підготовку особового складу. Навіть після масштабних кадрових чисток у командуванні флоту у 2016 році він зберіг свою посаду», – наголосили правоохоронці.

Зазначається, що надалі засуджений публічно підтримував державу-агресора та демонстративно брав участь у її пропагандистських заходах. Наразі він перебуває під санкціями України, США, Канади, Великої Британії, Європейського Союзу та інших держав-партнерів.

До слова, прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата міської ради на Одещині. Йому інкримінують державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групою осіб.