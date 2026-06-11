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Затримано агента РФ, який готував теракт у центрі Харкова та виготовив 12 кг вибухівки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Затримано агента РФ, який готував теракт у центрі Харкова та виготовив 12 кг вибухівки
Готові вибухівки зловмисник планував закласти у центральній частині Харкова
фото: СБУ

Під час обшуків у затриманого вилучено понад 12 кг вибухових речовин, інші складові до СВП та мобільні телефони

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії терактів у Харкові. В обласному центрі затримано агента ФСБ, який готував серію підривів у прифронтовому місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, фігурант отримав інструкцію з РФ на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Основою для бомб мали стати 12 кг вибухової речовини, яку він повинен був виготовити власноруч та оснастити мобільними телефонами для дистанційної активації. Готові вибухівки зловмисник планував закласти у центральній частині міста і «доповісти» куратору від ФСБ.

Затримано агента РФ, який готував теракт у центрі Харкова та виготовив 12 кг вибухівки фото 1

Також, за даними слідства, окупанти сподівалися підірвати закладки в годину пік під час найбільшого зосередження цивільного населення на вулицях Харкова.

Затримано агента РФ, який готував теракт у центрі Харкова та виготовив 12 кг вибухівки фото 2

«Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента у червні 2026 року в орендованій квартирі «на гарячому». В цей момент він перебував на відеозв’язку із російським спецслужбістом, який інструктував його щодо виготовлення СВП. За матеріалами справи, завдання ФСБ виконував завербований ворогом безробітний мешканець Кіровоградщини. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах», – йдеться у повідомленні.

Затримано агента РФ, який готував теракт у центрі Харкова та виготовив 12 кг вибухівки фото 3

СБУ зазначає, що після вербування росіяни відрядили агента до Харкова. Там він орендував житло і придбав компоненти для виготовлення саморобних бомб. Під час обшуків у затриманого вилучено понад 12 кг вибухових речовин, інші складові до СВП та мобільні телефони, які він змінював для конспірації контактів із ФСБ.

Затримано агента РФ, який готував теракт у центрі Харкова та виготовив 12 кг вибухівки фото 4

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Після завершення ініційованих СБУ фахових експертиз планується додаткова кваліфікація злочинів фігуранта за незаконне виготовлення та поводження з вибуховими речовинами.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримала чергового ворожого поплічника у прифронтовому регіоні. Ним виявився неповнолітній мешканець Харківської області, який збирав для російської воєнної розвідки стратегічні дані про дислокацію українських захисників.

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Теги: СБУ теракт Харків

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Кримінал

Затримано агента РФ, який готував теракт у центрі Харкова та виготовив 12 кг вибухівки
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