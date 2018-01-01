Саакашвілі прибув до СБУ на допит

Під будівлею СБУ перед допитом Саакашвілі поспілкувався з журналістами

Екс-президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі прибув на допит до Головного управління Служби безпеки України в м. Київ. [READ_MORE] Він прибув до будівлі СБУ близько 11:00, дав короткий брифінг журналістам, після чого увійшов до будівлі спецслужби для допиту. За словами Саакашвілі, він «збився з



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Михайло Саакашвілі

Під будівлею СБУ перед допитом Саакашвілі поспілкувався з журналістами

Екс-президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі прибув на допит до Головного управління Служби безпеки України в м. Київ.

Він прибув до будівлі СБУ близько 11:00, дав короткий брифінг журналістам, після чого увійшов до будівлі спецслужби для допиту.

За словами Саакашвілі, він «збився з ліку» в кількості допитів, в яких вже узяв участь. Зокрема, він згадав про допит 9 лютого в Генеральній прокуратурі України у справі про розстріли на Майдані в 2014 році.

«Я ходжу на всі допити, я підписую різні папери, я беру участь у різних слідчих діях, я регулярно заявляюся на судах. Але ми зараз дурницями займаємося, бозна-чим замість того, щоб займатися справою. А вони нас всіх розводять і ще отримують від цього задоволення», - сказав Саакашвілі журналістам.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викликала на допит Сааакашвілі на 10 січня.

Йому інкримінують сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (ч. 2. ст. 256 Кримінального кодексу України). 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив Саакашвілі на час розслідування, не обравши йому запобіжного заходу.

Раніше Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

За інформацією ГПУ, експертиза підтвердила автентичність голосів на запису розмови Саакашвілі і Курченка.

Джерело: Інтерфакс-Україна